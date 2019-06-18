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Kadınların nafaka hakkı imzaları on bine yaklaştı

Kadınların nafaka hakkının sınırlandırılması yönündeki girişimlere karşı kadın örgütlerinin başlattığı “Kadınların Nafaka Hakkına Dokunmayın” imza kampanyası on bine yaklaştı

Kadınların nafaka hakkı imzaları on bine yaklaştı
GazeteKadıköy

Meclis’e geleceği öngörülen kadınların nafaka hakkının sınırlandırılması yönündeki girişimlere karşı kadın örgütlerinin oluşturduğu Nafaka Hakkı Kadın Platformu  “Kadınların Nafaka Hakkına Dokunmayın” diyen bir imza kampanyası hazırlamıştı.  Farklı mesleklerde çalışan 100 kadının imzasıyla kamuoyuna duyurulan metin 12.06.2019 tarihinde yayınlanıp destek istenmişti.

Kadına ödenen yoksulluk nafakasının süreli hale getirilmesi ve çeşitli kriterlerle sınırlanmasına yönelik taleplerin yükselişinin kaygıyla izlendiğinin ifade edildiği metinde şu ifadeler yer alıyor :” Tüm devlet otoritelerini ve siyasetçileri, kadınların kazanılmış haklarına saygı duymaya davet ediyoruz. Özellikle tek seçenek olarak evlilik sunulduğu için meslek sahibi olamamış veya meslek sahibi olsa dahi çalışmasına izin verilmediği ve/veya evin tüm yükü üzerine bırakıldığı için mesleğini icra edememiş kadınların bir nebze de olsa hayata tutunmasına olanak veren yoksulluk nafakasını şu ya da bu biçimde sınırlama girişimlerinden uzak durmaya çağırıyoruz. “

Nafaka Hakkı Kadın Platformu’nun tüm kadınları imzacı olmaya çağırdığı kampanya ile nafaka hakkına yönelik saldırılara ve kadın haklarını zayıflatma girişimlerine karşı tepkiler çığ gibi büyüdü ve imza sayısı 24 saat içinde 4.000’i aşarak imzacı sayısı 40 katına yükseldi.

Arzum Onan, Aylin Aslım, Babu Güven, Hazal Kaya, Leman Sam, Müjde Ar, Özge Özpirinçci, Ümit Boyner gibi isimlerin imzacı olduğu  ve imzalayanların sayısı on bine yaklaşan  https://nafakahakkinadokunma.com/ adresindeki form üzerinden imzalayabilirsiniz.

Etiketler; #nafaka hakkı
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