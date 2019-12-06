Kadınların en büyük sorunu şiddet!

Kadir Has Üniversitesi’nin 23 ilde 18 yaş üstü bireylerle gerçekleştirdiği Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması’nın 2019 yılı sonuçlarına göre kadınların yaşadığı en büyük sorun şiddet!

Kadir Has Üniversitesi’nin bu yıl 5’incisini gerçekleştirdiği Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması kadınların yıllardır sorunu olan şiddetin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilk sırada yer aldığını ortaya koyuyor.

Adana, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak olmak üzere toplam 23 ilde 18 yaş üstü 1025 kişiyle yapılan görüşmede çıkan sonuçlara göre kadınların yüzde 64’ü şiddeti 1. sıraya koyuyor. Kadınların 2. sırada gördüğü sorun işsizlik, üçüncü sırada da kadın erkek eşitsizliği yer alıyor.

“KADINLARIN MEMNUNİYETİ AZALIYOR”

Araştırma sonuçlarında, yıllara göre kadınların genel hayat memnuniyetindeki azalma eğilimi de gözlerden kaçmıyor. Genel hayat memnuniyeti 2017’de 10 puan üzerinden 7.74 iken, 2019’da 7.23 puana düşmüş durumda. Kadınların eşleriyle ilişkisinden duyduğu memnuniyet de azalıyor. Memnuniyet oranına 2017’de 10 üzerinden 8.84 puan verilirken, 2019’da bu oran 8.68’e düşmüş. Son 3 yıl geneline bakıldığında ise erkeklerin yüzde 92’si “eşime güvenirim” derken aynı ifadeyi benimseyen kadınların oranı yüzde 86.

Araştırmaya göre babaların çocuk bakımına katkılarında küçük de olsa bir artış var. Çocuklarının altını değiştiren, yıkayan ve yemek yediren babaların sayısı son dört yıla göre yüzde 2 ile yüzde 4 arasında artış gösteriyor. Buna rağmen 25-35 yaş arası erkeklerin yüzde 11.8’i 36-50 yaş arası erkeklerin yüzde 16’sı, 51yaş üstü erkeklerin yüzde 22’si çocuklarıyla hiç ilgilenmiyor.

Araştırmada dikkat çeken sonuçlardan biri de kız ve erkek çocuklarının yapabileceği davranışlarla ilgili soruya verilen yanıt. Araştırmaya katılanların yüzde 18’i kız çocuklarının evin temizlik işlerine(çamaşır, bulaşık vb.) yardım etmesinin uygun olduğunu söylerken erkek çocuklarının bu tür işlere yardım etmesinin uygun olacağını söyleyenlerin sayısı sadece yüzde 1.

“ŞİDDET BOŞANMA SEBEBİ”

“Boşanma ve Şiddet İlişkisi”, araştırmanın diğer çarpıcı sonuçlarından biri. Yıllar içinde şiddetin boşanma için yeterli bir sebep olduğu, aile bütünlüğü ve düzeni için göz ardı edilecek bir durum olmadığı düşüncesine destek oranı yıldan yıla artıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 72’si aile içi şiddetin, boşanmak için yeterli bir sebep olduğu konusunda fikir birliğine ulaşıyor. Kadınlar erkeklerden daha yüksek oranda, boşanmış kadınların iffetinin eski eşleri ilgilendirmediğini düşünüyor ve boşanma sonrası çocukların anne ile kalması gereğini destekliyor.

FEMİNİZM BİLİNMİYOR

Araştırma sonuçlarına göre, kadınların yüzde 57’si feminizm ifadesini daha önceden duymuş. Kadınlar arasında feministlere karşı olumsuz tutumlarda da son 5 yıla bakıldığında azalma eğilimi var. Erkeklerin feminizm ifadesini duyma oranı ise yüzde 59 ile kadınlardan fazla. Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 31.1’i feminizmin erkeklerden nefret etmek olduğunu düşünüyor. Feminist kadınların çoğunlukla lezbiyen olan kadınlardan oluştuğunu düşünen erkeklerin oranı yüzde 3.7.

Araştırmada geçtiğimiz yıllara göre, kadın ve erkeklerin eşit şartlarda hayata katılımı konusunda tutumların daha pozitif olduğu görünüyor. Eğitim düzeyi ve yaş ile anlamlı bir ilişkisi olan bu tutumda, gençlerin yaşlılara göre kadın-erkek ilişkilerine daha eşitlikçi baktıkları ortaya çıkıyor. Ayrıca eğitim seviyesi yükseldikçe bireylerin toplumsal cinsiyet konularında daha eşitlikçi tutumlar sergilediği görülüyor.