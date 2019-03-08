Kadınların destekçisi “NURAN”

“HAYATTA KAL! MA-MAK 1” fotoğraf projesinin bir parçası olan “Nuran” sergisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde açıldı

Çağla Çelik-Mete Utku

Akademisyen, yazar Berkiz Berksoy’un “HAYATTA KAL! MA-MAK 1” fotoğraf projesi sergisi, Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde açıldı. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanını devam ettiren “Nuran” adlı projeye imza atan Berksoy, sergisinde sahne ve kostüm tasarımcısı Feyza Zeybek ve fotoğraf sanatçısı İlyas Göçmen’le çalıştı. Fotoğraflarından birini Dünya Kadınlar Gününe atfettiğini belirten Berksoy, “Dünyada ve Türkiye’de kadının ifade özgürlüğünün olmasını istiyorum. ‘Söz Hakkı’ adlı fotoğrafı bu yüzden sergiye ekledik.” diye konuştu. 5 Mart Salı günü açılışı gerçekleşen sergi 15 Mart’a kadar sanatseverleri bekliyor.

PEMBE İPİN SIRRI

Huzur romanını derin bir aşk romanı olarak gördüğünü söyleyen yazar, hikayesinde Nuran ve Mümtaz karakterlerinden Nuran’ın fotoğraflarını sergilediğini belirtti. Sergide Mümtaz’ın aşkını bırakıp gittiği için hayatına istediği gibi devam edemeyen Nuran’ın hikâyesinden alınan satırlarla fotoğraflar birarada sunuluyor. Sergide fotoğrafların yanında enstalasyon çalışması da var. Projede, kadınların hayatla yaptığı sözleşmelerden bahseden Berksoy, “Enstalasyon, ilk sergide siyah bu sergide ise pembe. Kadınların hayata daha umutlu bakmasını istediğim için bu sene pembe rengini seçtim. Kadının hayatla yaptığı sözleşmeler var. İpler bu sözleşmeleri gösteriyor ve kadın hayatla yaptığı sözleşmeleri bağlamak için ipleri eline alıyor.” diye konuştu.