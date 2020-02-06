Kadınlardan kadın konferansı

Mor Dayanışma 2.Türkiye Kadın Konferansı, “İnadına mücadele, inadına özgürlük” temasıyla 8-9 Şubat’ta Kadıköy’de yapılacak.

“Yaşamı ilmek ilmek örüyor, özgürlüğe kanat çırpıyoruz” diyen kadınlar, kadın konferansı düzenliyor. Mor Dayanışma 2.Türkiye Kadın Konferansı, 8-9 Şubat tarihlerinde Kadıköy’de gerçekleştirilecek. Konferansın ilk günü olan 8 Şubat Cumartesi saat 10.00’da Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde buluşacak olan kadınlar, ertesi gün de sabah saat 09.30’da Bostancı’daki Birleşik-Metal İş Konferans Salonu’nda biraya gelecek.

Mor Dayanışma, şu açıklamayı ve çağrıyı yaptı:

“Yeni bir yıla mücadelemize ve birbirimize olan güvenle başlıyoruz. Sesimiz Şili'den, İsviçre'ye; İsviçre'den Ekvador'a; Ekvador'dan Tunus'a; Türkiye'ye yayılıyor. Attığımız özgürlük çığlığı dalga dalga yayılıyor, erkek egemen sistemin kulaklarını parçalarcasına... Yeni bir tarih yazıyoruz; kadınların direnişlerini yüzyıllardır bastırmaya çalışan erkek egemenliğine inat, mücadelemiz tüm sınırları aşıyor. Dünyanın her yerinde kadına yönelik şiddetin, tacizin, tecavüzün, emek sömürüsünün, ayrımcılığın artması tesadüf mü? Tesadüf mü, kadınların kamusal alandan, siyaset sahnesinden, sokaklardan çekilip evlere hapsedilmeye çalışması? Kapitalizm girdiği krizden çıkış çözümünü, kadına yönelik düşman rejimlerle/temsilcilerle işbirliği yaparak toplumun tüm kesimlerine yönelik saldırıları daha da arttırmakta görüyor. Ancak tekliyor çarkın dönüşü. Dünyanın her yerinde yankılanan LasTesis şarkımız ve dansımız karşısında nasıl da titriyorlar. Dayanışma içine girdikçe güçlendiğimizi, biraraya geldikçe özgürlük taleplerimizin yükseldiğini gördük.

Bizler, atölyelerden, evlerden, mutfaklardan, iş yerlerinden, mahallelerden, semtlerden farklılıkları ile bir araya gelen kadınlarla ev ev, kapı kapı dolaşarak, deneyimlerimizi birleştirdik, güç biriktirdik; kadınların kendilerini güvende hissedecek, sorunlarını çözecek meclisler, komiteler, çalışma komisyonlarını oluşturduk.

Ve şimdi bu mücadeleyi büyütmek için ülkenin dört bir yanından İstanbul’a, yan yana geliyoruz. İsyanımızı örgütlülüğe, öfkemizi iradeye dönüştürmek için kol kola giriyoruz. Çağrımızı duyanların gelip, şimdiye kadar yaşama dair biriktirdiklerini bizimle birleştirmesini istiyoruz, çünkü birleştikçe, yan yana geldikçe güçlüyüz. Mücadelemizi büyütmek, hayatımıza ve haklarımıza sahip çıkmak için 8-9 Şubat'ta tüm kadınları Mor Dayanışma 2. Türkiye Kadın Konferansı'na davet ediyoruz. Şimdi, yaşamı kadınlarının özgürlüğünün rengi olan mora boyamak için Mor Dayanışma Konferansı'nda buluşma vakti! Özgürlüğe kanat çırpmak için...”