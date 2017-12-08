Haftalık Bağımsız Gazete 08 Aralık 2017
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Kadınlardan ikinci el pazarı

Kadınlardan ikinci el pazarı
GazeteKadıköy

Sosyal medya üzerinde biraya gelen Kadıköylü kadınlar, ikinci el pazarı kurdu. Çoğunluğu Modalı kadınlardan oluşan ekip, hem evlerindeki fazla eşyaları (kıyafet, takı vb) boşaltmak hem de hemcinsleriyle dayanışmak için ufak bir etkinlik düzenliyor. 16 Aralık Cumartesi günü (ve sonraki cumartesileri) Bahariye’deki OzaJazz Kafe’nin üst katında düzenlenecek olan ikinci el pazarı 14.00-19.30 saatleri arasında açık oluyor. Siz de yeni yıl öncesi sevdiklerinize yahut kendinize ucuz bir hediye almak isterseniz, Süreyya Operası sokağında bu şirin eski Kadıköy evine uğrayabilirsiniz...

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