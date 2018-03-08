Kadınlar üretmeye devam edecek

Kadıköy Belediyesi’nin ev sahibi olduğu “Kadın Girişimciliği Programı” kapsamında sertifika alan kadınlardan 12’sinin sunduğu proje, mikro hibe almaya değer görüldü

Kadıköy Belediyesi, kadınların sosyal, kültürel ve iş hayatında aktif olarak yer almasını sağlamak ve desteklemek adına projeler üretmeye devam ediyor. Kadıköy Belediyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) birlikte yürüttüğü “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesinin İstanbul ayağında İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü ile protokol imzalayarak, Kadın Girişimciliği Destek Programı’na ev sahipliği yaptı. Kadıköy Belediyesi Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi’nde, bir hafta süren girişimcilik eğitimi programına, 100 kadın katıldı. “Kadın Girişimciliği Programı” sonrası sertifika alan 100 kadından 12’si de mikro hibe almaya hak kazandı.

“İŞ HAYATINDA GÜÇLÜ OLMASI AMAÇLANIYOR”

Kadınlara, insana yakışır iş olanakları sağlamayı amaçlayan, Türkiye’de de kadınların güçlendirilmesine destek olmayı hedefleyen proje kapsamında hazırlanan Kadın Girişimciliği Programı’nda kadınlara, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık, girişimcilik, işletme, işletme türleri, işletme kuruluş ve şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar, iş planı kavramı, pazar araştırması, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı ve finansal plan hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

“14 YILDAN SONRA KENDİ İŞİMİ KURDUM”

“Kadın Girişimciliği Programı” katılımcılarından Mimar Tuba Şehitoğlu, 14 yıl kurumsal iş hayatında çalıştıktan sonra kendi işini kurmak için adım attığını dile getirip, konuşmasına şöyle devam etti; “2014 yılında kızımın doğması ile birlikte mevcut çalışma ortamı benim için biraz ağırlaşacaktı. Artık kızımla zaman geçiremeyecek duruma gelecektim. Çünkü mimarlık mesleğinin çalışma koşulları çok ağır. Uzun saatler çalışmanız gerekir. Kızımın doğumuyla birlikte hayata bakış açım değişti. Bir de mimarlık mesleğini keyifle yapmanız gerekir. Yaratıcı olmak zorundasınız. Ruhunuzu beslemeniz gerekiyor. Eşimin de desteği ile 2016 yılında yakın bir arkadaşımla şirket kurduk.”

“HEM BİLGİ HEM ARKADAŞ EDİNDİK”

İŞKUR’a, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteği için başvurduğunu dile getiren Tuba Şehitoğlu, başvuru sonrası İŞKUR tarafından Kadın Girişimciliği Programı’na davet edilmesine sevindiği hatırlatıp konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Aldığım beş günlük eğitim çok faydalıydı. Hızlandırılmış işletme programı gibiydi. İş kurarken on yıl sonrası ne yapmamız gerektiği bile anlatıldı. Uzun vadeli iş hayatına dönük çok yararlı bilgilerin var olduğu bir eğitimdi. Bu eğitimde sadece bilgiyle donatılmadık ayrıca yeni arkadaşlar da edindik.”

“HAYATIN HER ALANINDA VAR OLMALIYIZ”

Katılımcılardan İşletme Mühendisi olan Gül Gökdağlı ise; 11 yıl kurumsal bir firmada çalıştıktan sonra maruz kaldığı mobbing (psikolojik şiddet) dolayısıyla işinden istifa ettiğine vurgu yaptı, “İstifa ettikten sonra kendi işimi kurmak için girişimcilik eğitimi almayı çok istiyordum. İŞKUR ile Kadıköy Belediyesi’nin ortak yürüttüğü Kadın Girişimciliği Programı’na katıldım. İyi ki katılmışım. Çok faydalı bilgiler edindim. Okul hayatımın özeti gibiydi. İş planından, pazarlama planına ve finansal tablo okumaya kadar çok geniş bir bilgi yelpazesi vardı. Sertifikayı aldıktan sonra KOSGEB’e başvurdum. Sunduğum proje onay alınca ben de destek hibesi almaya hak kazandım.” diye konuştu.

Gökdağlı, “Kadınlar girişimci olmalı. Sağlam adımlarla iş hayatında ve hayatın her alanında var olmalı. Kadınlar matematikten anlamaz ya da kadın güçsüzdür, şunu yapamaz gibi algıları yerle bir etmeliyiz” dedi.