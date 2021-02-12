Kadınlar “Sevgililer Günü”nde eylemde!

Kadınlar “başka türlü bir aşk, başka türlü bir hayat için” 12 Şubat’ta sokakta, 14 Şubat’ta ise sosyal medyada eylemde olacak

“Öldüren sevgi istemiyoruz” diyen kadınlar bu Sevgililer Günü’nde de kadına yönelik şiddete dikkat çekecek. Kadınlar, 12 Şubat Cuma akşamı 19.00’da Kadıköy Süreyya Operası’nda buluşacak. Sokağa çıkma yasakları nedeniyle 14 Şubat Pazar günü ise sosyal medyadan sesini duyuracak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yine bir ‘Sevgililer Günü’ geliyor. Eşitsizliğin, şiddetin, denetimin ve pandemiyle katmerlenen emek sömürüsünün aşk ve sevgi adı altında doğallaştırıldığı, aile ve evlilik odaklı heteroseksüel ilişki dışında her türlü aşk ve bedenin hedef gösterildiği, homofobi ve transfobinin her yanımızı sardığı, belli bir çeşit aşkın ise pazarlandığı koca bir heyula yaklaşıyor.

Aşkın değeri kırmızı kalpli balonlarla mı ölçülür? Ya da tek taşla? Hatta elektrikli mutfak robotlarıyla? Hangi hediye eşitsizliğin üzerini örtebilir? Biz bu numaraları yer miyiz? Kıskanmanın sevgiyle ne bağı var? “Sevdiği için” mi kısıtlıyor, saat kaçta nerede kiminle olabileceğimizi belirleme ve sınırlarımızı ihlal etme hakkını kendinde görüyor? “Hayır”a “naz” deyip ısrarcı olmak mı aşk? Bir kadının kendine olan güvenini, saygısını yok etmek mi? Ya da aşk uğruna erkeklerden kaç saat fazla bulaşık, kaç saat çamaşır, kaç saat yemek yapımı, kaç saat çocuk bakımını görev saymamız bekleniyor? Sahi aşkın hangi halinde olmamız daha “uygun” görülüyor?

Buna cevabımız sosyal medyada, sokakta, hayatta, her yerde ve sadece 14 Şubat'ta değil her gün: Hayır! Uykularınızı kaçırıyor ve susmuyoruz. Birbirimizi duyuyoruz. Aşkın da sevginin de bu olmadığını biliyoruz. Alınan hediyeler, verilen sözler, dayatılan kalıplarla, baskıyla değil; kadın dayanışmasıyla, eşit aşkla, özgürlüklerle biz çoğalıyoruz.”