Kadınlar Salı Pazarı'nda dayanışma tezgahı açtı

Pandemi nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Mor Mekan için kadınlar harekete geçti; Salı Pazarı'nda ikinci el kıyafet tezgahı açtı. Mor Mekan gönüllüsü Çağla Akdere, “Kadınlarla dayanışmayı örgütleyen bir yer kapanmasın istiyoruz” diyor

Yaşamın her alanını olumsuz bir şekilde etkilemeye devam eden korona virüsü salgınının yol açtığı ekonomik sorunlar, krizle birlikte giderek derinleşiyor. İşten çıkartılanlar, ücretsiz izne ayrılanlar, iş yerleri kapananlar ve çok insan, belirsizliğin hakim olduğu bir ortamda geleceğe dair umut da besleyemiyor. 2018 yılında kadınların dayanıştığı, ürettiği ve paylaştığı bir yer olarak yola çıkan Mor Mekan da ekonomik tablodan kötü etkilendi. Mekan kapanmasın diye harekete geçen kadınlar, Salı Pazarı'nda her cuma ikinci el kıyafet tezgahı açıyor.

“Birarada olmak ve üretmek istiyoruz”

“Kadınların biraraya geleceği, tartışabileceği, üretebileceği ve eğlenebileceği bir mekan olsun istedik. Mor Mekan bu düşüncelerle inşa edildi” diyen Mor Mekan gönüllüsü Çağla Akdere, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Resim, el sanatları ve feminist öz savunma atölyesi gibi içinde birçok atölyeyi barındırıyor. Bir koro kurmak istedik ama pandemiden dolayı kuramadık. Ama salgından sonra hemen kurmak istiyoruz. Atölyelerde 400'e yakın kadına dokunduk. Yaptığımız etkinliklerde ise daha fazla kadınla biraraya geldik. İstanbul Sözleşmesi tartışması yapılıyor. Kadınlar her gün öldürülüyor. Bu ortamda kadınların birlikte olabileceği ve üretebileceği bir mekanın varlığını korumak çok önemli. O yüzden kapanmasını istemiyoruz.”

“Verilen her destek çok kıymetli”

Mor Mekan'ın bütün her şeyi ile kadınların kolektif emeğiyle üretildiğini dile getiren Akdere şöyle devam ediyor: “Mekan'ın maddi ihtiyaçları da kolektif emekle karşılanıyor. Hiçbir yerden fon almıyoruz. Herhangi bir maddi gelirimiz yok. Mekanın kirası, aidatı ve kapalı olsa bile ödenmesi gereken faturaları var. Onun için süreci birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Hepimiz ekonomik olarak çok sarsıldık. Aidat veren arkadaşlarımız işlerinden çıkarıldı, ücretsiz izne ayrıldı. Kadınlarla sadece dayanışmayı ve güçlenmeyi örgütleyen bir yerin kapanmaması için ne yapabiliriz diye düşünürken pazara gidelim ve ikinci el kıyafet tezgahı açalım fikri ortaya çıktı. Bunun çağrısını yaptık ve çok ilgi gördü. Pandemiden dolayı önümüzü göremediğimiz için her cuma günü pazarda olacağız. Bu süreçte verilen her destek çok kıymetli. Takı, çanta, ayakkabı, elbise gibi her çeşit ürünün yer aldığı tezgaha çevremizdeki kadınların renkliliği de yansıdı.”