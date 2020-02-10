Kadınlar Kadıköy’de buluştu

Kadınlar, “İnadına mücadele inadına özgürlük” sloganıyla Kadıköy’de biraraya geldi

Mor Dayanışma öncülüğünde, “İnadına mücadele inadına özgürlük” başlığıyla düzenlenen ikinci Türkiye Kadın Konferansı, Kadıköy’de yapıldı. İki gün süren Türkiye Kadın Konferansı’nın ilk günkü oturumları Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Salonunda ikinci gün oturumları ise Bostancı’daki Birleşik-Metal İş Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Çok sayıda kadın örgütü; milletvekili, akademisyen, sendikal mücadele veren kadın ve avukatın da destek verdiği konferansın ilk gününde konuşan HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, feminist mücadelenin gerçekliğine ve önemine değinerek, 21’inci yüzyılın “kadınların yüzyılı” olacağını belirtti. Şili’den tüm dünyaya yayılan Las Tesis dansının yapıldığı konferansta kadınlar, kadın mücadelesi ve sorunlarına ilişkin konuşmalar yaptı.

Konferansın ikinci günü ise Birleşik-Metal İş Konferans Salonu’nda basına kapalı devam etti. Kadınlar, “Neoliberal Politikalar ve Kadın Emeğinin Çıkmazı”, “Feminizm Mücadelesinde Yeni bir Dönem”, “Kadın Kurtuluş Mücadelesinde Yeni Bir Dönem Enternasyonal Kadın Grevleri”, “Göçmen Kadın Gerçeği ve Mücadelesi”, “21. Yüzyılda Kadın Özgürlük Mücadelesinde Yeni Örgütlenme Arayışları ve Metodları”, “Kadın Cinayetleri ve Şiddettin Değişen Yüzleri”, “Özgürleşme Yolunda Özsavunma’nın Önemi”, “Yerel Yönetimlerde Kadınların Varlığı ve Belediyecilik Anlayışında Yeni Yaklaşımlar”, “LGBTİ+ Hareketi” ve “Feminizmin Tarihsel Birliği” başlıklarını tartıştı. Önergelerin sunulmasının ardından konferans sona erdi. Konferansın sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.