Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için pedal çevirdiler

İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula Kampanya Grubu'nun "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diyerek pedallıyoruz” çağrısı ile Yoğurtçu Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için Caddebostan'a kadar pedal çevirdiler

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 20 Mart tarihinde Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'den çekilme kararının ardından kadınların yurdun dört bir yanında başlattıkları “İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz” eylemleri sürüyor. Çok sayıda kadın, İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula Kampanya Grubu'nun "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diyerek pedallıyoruz” çağrısı üzerine 12 Haziran Cumartesi günü Yoğurtçu Parkı'nda buluştu. Kadınlar, "Kararı geri çek sözleşmeyi uygula", "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz", "Erkek adalet değil gerçek adalet" sloganları eşliğinde okunan basın açıklamasının ardından dillerinde sloganları, önlerinde pankartları ile Yoğurtçu Parkı'ndan Caddebostan'a kadar pedal çevirdiler.

“ŞİDDETİ ASLA TOLERE ETMİYORUZ”

“İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz” diyen kadınlar adına basın açıklamasını Selin Top okudu. 1 Temmuz'un İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kalkacağı tarih olduğuna dikkat çeken Selin Top, şöyle devam etti: “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele için hazırlanmış bu sözleşmeden çıkılmasını kabul etmiyoruz. Mafyalaşmış iktidar hesaplaşmasını yine kadınlar üzerinden yapıyor. Tek adamda toplanan iktidarın saldırdığı ilk uluslararası sözleşmenin İstanbul Sözleşmesi olması tesadüf değil. Şiddet faili erkeklere 'arkanızdayız' mesajı veriyor. Devlet kadın katillerini koruyor. Katil Musa Orhan öyle korunuyor ki ona katil diyen sanatçılara dava açılıyor. Bizzat iktidarın içinde isimler tarafından öldürülen Yeldana Kahraman, Nadira Kadirova vakalarının üzeri kapatılmaya çalışılıyor. Gülistan Doku gibi kaybedilen kadınların akıbeti çözülmüyor, failler serbest geziyor. Devletin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı hiç utanmadan 'tolere edilebilir' şiddetten bahsediyor. Hayır biz şiddeti asla tolere etmiyoruz. Tolere edilmesi beklenen şiddet her yıl yüzlerce kadını öldürüyor.”

Selin Top, “İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılarak kadın danışma ve dayanışma merkezlerinin standartlarının ve erişebilirliğinin arttrılması ile tecavüz kriz merkezlerinin kurulması gibi yükümlülüklerden kaçmak isteniyor. Geri çekilmek demek mülteci ve göçmen kadınların adalete erişim haklarını gasp edip çok boyutlu şiddete maruz bırakmak demek” dedi.

“1 TEMMUZ'DA TAKSİM'E ÇAĞIRIYORUZ”

Pandemide sadece hanelerde değil sokakların tenhalaşmasından fırsatla kamusal alanda da maruz bırakılan şiddetin daha da arttığının altını çizen Top, “Bisikletli, bisikletsiz kadınlar olarak sokakları, meydanları, geceleri terk etmeyeceğiz. Yaşam hakkımız için alanları doldurmaya devam edeceğiz. Bugünde burada, tüm renklerimizle yan yana, omuz omuza ve el ele hayatlarımıza sahip çıkmak için toplandık. 1 Temmuz'a kadar İstanbul ve Türkiye'nin dört bir yanında sokaklardayız. Tüm kadınları, LGBTİ+ları bu itaatsizliğe karşı 1 Temmuz'da saat 19.00'da Taksim Tünel'de buluşmaya çağıyoruz” diyerek konuşmasını bitirdi.

Açıklamanın ardndan kadınlar, "Kararı geri çek sözleşmeyi uygula", "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz", "Erkek adalet değil gerçek adalet" sloganları eşliğinde Yoğurtçu Parkı'ndan Caddebostan'a kadar pedal çevirdiler.



