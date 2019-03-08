Kadınlar Gününde Kadınlardan Kooperatif

Potlaç Kadın Kooperatifi, Kadıköy Belediyesinin tahsis ettiği dükkânlarda yaptığı şenlikle hem kuruluşunu duyurdu hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

“Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” kuruluşunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde belediyenin kendisine tahsis ettiği alanda yaptığı bir şenlikle duyurdu.

Kadıköy Belediye Meclis kararıyla Feneryolu Mahallesi’nde kooparatife tahsis edilen 9 dükkanın önünde yapılan şenliğe Potlaç Dayanışma Ağı’nda yer alan kadınlar, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeleri, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, İyi Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay ve Kadıköylüler katıldı.

Şenliğin açılışında konuşan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Elif Duygu Adıgüzel “Kadınların isterlerse neler başaracağını Türkiye toplumunda herkese göstermiş olacağız. Türkiye’nin bu zor günlerinde kadın politikalarını destekleyen yerelden genele örnek olan Kadıköy Belediyesi’nde çalıştığım için çok mutluyum” dedi.

“Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” adına konuşan Özlem Bilgili, “Bugün burada uzun bir maratonuna adından ipi birlikte göğüslemenin heyecanı birlikte yaşıyoruz. Kadınların birlik danışma ve mücadele olan 8 Martta belediyemizin tahsis ettiği bu alanda kooperatifimizin kuruluş heyecanını paylaşmak çok güzel.” Tüm süreç boyunca kendilerini destekleyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na, Meclis üyelerine, belediye çalışanlarına ve tüm kadınlara kooperatif adına teşekkür eden Bilgili “ Çıktığımız bu yolda birlikte nice güzel işler yapacağımıza inanıyoruz.”dedi.

Kooperatif adına konuşan bir başka isim Nural Mutlu oldu. Mutlu şöyle konuştu: “Bir sosyal proje bir kadının hayatında neleri değiştirebilir. O kadın ailesinde ve çevresinde neleri değiştirebilir artık Potlaç projesinde bunun binin üzerinde örneği var. Kadına sadece toplumun ona yüklediği kimliklerle değil birey olarak kendi ürettiği ürünlerle ve fikirlerle birleşerek ve dayanışmaya kurduğu Potlaç Kadın Kooperatifiyle çevresini ve toplumu nasıl değiştirdiğini gösterdi ve göstermeye devam edecek. Potlaç Projesi ve devamında kadın kooperatifi bize şunu öğretmiştir: Farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Bu yüzden çoğalmak ve zenginleşmek en öncelikli hedefimiz”

Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Keriman Nalbant Türkiye’de kadın istihdam oranlarının çok düşük olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu“ Burada en büyük görev merkezi yönetimler kadar yerel yönetimlere de düşüyor. Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri kadınları istihdama katacak mekanizmaları hayata geçirmek olmalıdır. Biz Kadıköy Belediyesi olarak bütçe planlarımızı yaparken yerel kalkınmada kadının rolünü ön plana çıkaracak kaynak aktarımları yaptık bunun en güzel örneklerinden biri de şu an gördüğümüz örnek. Bizim başlattığımız bu sürecin artarak devam edeceğine inanıyoruz”

Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Bahar Yalçın, kooperatifin kurulmasının çok önemli bir kazanım olduğunun altını çizdiği konuşmasında kooperatifin kurulmasının tesadüfi bir sonuç olmayıp belediye başkanı ve çalışanlarının, meclis üyelerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve ağda yer alan kadınların tümünün ortak iradesinin bir sonucu olduğunu belirterek şunları söyledi “Bu ortak iradenin projesi. Bu yüzden devam edeceğini ve devam edeceğini düşünüyorum. Bu bir kadın olarak bana çok umut veriyor. Bu projenin bu dükkânlarla beraber Kadıköy’den çıkıp Türkiye’ye, dünyaya açılacağına inanıyorum”

“Buradaki kadınlar için Potlaç hiçbir zaman ürün satış organizasyonu olmadı, Bir kermes organizasyonu olmadı” diyen Yalçın kurumsallaşmaya ve örgütlenmeye önem verdiklerini ifade ederek şöyle devam etti “Bu örgütlenmeyle beraber bu ağ büyüdü. Bir diğer kısmı da dayanışmaydı. ‘Kadınlar belediye bize stand verdi daha az olursak daha çok kazanırız’ demedi. ‘Biz daha çok olursak belediye bize daha çok yer verir’ dedi. Aslında belediye kadınlara yer vermedi. Kadınlar burayı aldı. Siz burayı dayanışarak, örgütlenerek aldınız. 150 kadından 1050 kadın olarak aldınız. Eminim çok daha fazla kadın olacak. Bütün Türkiye’deki siyasi hareketlere de bu dayanışmanın örnek olmasını diliyorum”

Aykurt Nuhoğlu beş yıl önce göreve başladığı günkü kadar heyecanlı olduğunu belirttiği konuşmasında “5 yıl önce neler yapabiliriz diye düşünmüştük. Çok farklı projelere imza attık. Sendikalardan, meslek örgütleri, dayanışmalardan, kadın derneklerine çok farklı kesimlerle konuştuk. Hayatın her alanı ile ilgili ihtiyaçları konuştuk ve projeleri hayata geçirmeye başladık. “ dedi. Siyasetin temelinin halkın ihtiyaçlarının kamusal bir bakış açısıyla karşılanması olduğunun altını çizen Nuhoğlu” Bir araya geldiğimiz zaman Kadıköy’de çok fazla şey yapabileceğimizi gösterdik” dedi.

Potlaç Projesinin sadece kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, sosyalleşmesi olmadığını aynı zamanda bir model olduğunu da ifade eden Nuhoğlu, “Potlaç Projesi yönetim modeli olarak Türkiye siyasetine de örnek olacağına inanıyorum” dedi.

Görev süresinin 31 Mart yerel seçimleri ardından biteceğini bu yüzden kooperatif açılış şenliğinin kendisinin de son etkinliği olduğunu belirten “Böyle bir projeyle beraber bu dönemi kapatmak benim içinde çok duygulu ve mutluluk verici” dedi.

Konuşmaların ardından müzik dinletisiyle devam eden şenlikte yakın zamanda hizmete açılacak dükkânlar gezildi.