 “Kadınlar Festivali” başlıyor

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan “Kadınlar Festivali” 19-20 Ekim’de Ataşehir’de yapılacak

Anadolu yakası Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan “Kadınlar Festivali”ne ev sahipliği yapacak. 19-20 Ekim tarihlerinde Watergarden’da yapılacak festivalde kadınlar çok özel konukların gerçekleştireceği sohbetlere katılabilecek ve iki gün boyu farklı deneyimler kazanacak.

“Biz kadınların artık yepyeni bir festivali var! Gücünü kadınlardan alan ve yine kadınlara güç katan bu festivalde kadın ve kadın emeği var. Bu yüzden, yanımızda kadınlara değer katan markaların desteği var.” manifestosuyla çağrısı yapılan festivalde spordan marka iletişimine, girişimcilikten aşka, evlilik ve doğumdan boşanmaya kadar pek çok başlıkta sohbetler ve atölyeler yapılacak.

Festival boyunca farklı markalar ürünlerini ve lezzetlerini de görücüye çıkaracak. Tüm katılımcılar bu deneyim alanında sokak lezzetleri, kahve çeşitleri, mutfak ekipmanları, temizlik ürünleri, el işi çeşitleri gibi birçok farklı ürünü de satın alma fırsatı bulacaklar.

Festival alanında iki gün boyunca düzenlenecek programlara katılmak isteyen kadınlar https://www.dsmbilet.com/kadinlar-festivali/ sayfasından bilgi alabilir.