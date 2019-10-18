Haftalık Bağımsız Gazete 18 Ekim 2019
Yaşam
Yiyoruz ama besleniyor muyuz?
Yiyoruz ama besleniyor muyuz?
Kültür Sanat
İstanbul Kitap Fuarı programı açıklandı
İstanbul Kitap Fuarı programı açıklandı
Gündem
Eylülde 37 kadın öldürüldü
Eylülde 37 kadın öldürüldü
Şehrin Kadıkeyfi
Boğaziçi’nden bi’ dünya film
Boğaziçi’nden bi’ dünya film

 “Kadınlar Festivali” başlıyor

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan “Kadınlar Festivali” 19-20 Ekim’de Ataşehir’de yapılacak

 “Kadınlar Festivali” başlıyor
GazeteKadıköy

Anadolu yakası Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan “Kadınlar Festivali”ne ev sahipliği yapacak. 19-20 Ekim tarihlerinde Watergarden’da yapılacak festivalde kadınlar çok özel konukların gerçekleştireceği sohbetlere katılabilecek ve iki gün boyu farklı deneyimler kazanacak.

“Biz kadınların artık yepyeni bir festivali var! Gücünü kadınlardan alan ve yine kadınlara güç katan bu festivalde kadın ve kadın emeği var. Bu yüzden, yanımızda kadınlara değer katan markaların desteği var.” manifestosuyla çağrısı yapılan festivalde spordan marka iletişimine, girişimcilikten aşka, evlilik ve doğumdan boşanmaya kadar pek çok başlıkta sohbetler ve atölyeler yapılacak.

Festival boyunca farklı markalar ürünlerini ve lezzetlerini de görücüye çıkaracak. Tüm katılımcılar bu deneyim alanında sokak lezzetleri, kahve çeşitleri, mutfak ekipmanları, temizlik ürünleri, el işi çeşitleri gibi birçok farklı ürünü de satın alma fırsatı bulacaklar.

Festival alanında iki gün boyunca düzenlenecek programlara katılmak isteyen kadınlar https://www.dsmbilet.com/kadinlar-festivali/ sayfasından bilgi alabilir.

İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.