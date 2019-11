Kadına yönelik şiddet en ağır insan hakları ihlalidir!

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları ve şiddete uğradığınızda neler yapabileceğinizi derledik

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün arifesinde yayınlanan veriler erkek şiddetinin artarak devam ettiğini gösteriyor. bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, Ekim’de en az 23 kadını öldürdü. 41 kadına şiddet uygulayan erkekler, iki kadına da tecavüz etti, 85 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 33 çocuğa cinsel istismarda bulundu 13 kadını da taciz etti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun raporuna göre ise Ekim ayında öldürülen kadın sayısı 36.

Yine bianet’in çetelesine göre; 2019’un ilk on ayında en az 284 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 42 kadına tecavüz edildi, 485 kadın seks işçiliğine zorlandı, 178 kadın taciz edildi, 217 çocuk istismar edildi. Erkekler 2019’un ilk on ayında 513 kadına da şiddet uyguladı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun raporuna göre ise 2019 yılının ilk 9 ayında öldürülen kadın sayısı 354. Hemen her gün bir kadının erkekler tarafından öldürüldüğü ülkemizde söz konusu cinayetlere ilişkin sağlam veriler ne yazık ki hala yok.

HERGÜN BİR KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR!

Kadını şiddete karşı koruyacak 6284 Sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi ise hala tartışılır halde. 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un ‘Türk aile yapısını’ dikkate almadan hazırlandığını iddia eden çevreler yine kadına şiddetin önemli ölçüde önüne geçebilecek ‘İstanbul Sözleşmesi’ olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne de karşı çıkıyor. Bu arada her gün bir kadın öldürülüyor en az üç kadın ise şiddete uğruyor… Öldüren erkekler mahkemede kravat takıp ceza indiriminden yararlanıyor.

Her gün bir kadının yaşamını yitirdiği ülkemizde kadına yönelik şiddeti önleme çabaları kadın kurumları, dernekler ve yerel yönetimlerin bilinçlendirme ve farkındalık çabalarıyla sürüyor.

KADINLARIN YANINDA BİR YEREL YÖNETİM

Kadıköy Belediyesi de kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yıllardır mücadele eden yerel yönetimlerden biri. Kadıköy Belediyesi’nin kadınların desteklenmesi ve güçlendirilmesi için hizmete açtığı Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi iki yaşına girdi. Belediye pek çok alanda kadınların uğradığı şiddet ve ayrımcılığa karşı çalışmalar yapıyor. 25 Kasım dolayısıyla belediye tarafından yapılan çalışmaları derledik.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar toplumun tüm kesimlerine yönelik (fiziksel, duygusal/sözel, ekonomik, sosyal, cinsel şiddet gören kadınları da kapsayacak şekilde) sosyal hizmet uygulamalarını kapsıyor.

Sosyal Servis Birimi ve Sosyal Hizmet Merkezleri

Sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyologlar tarafından Sosyal Servis Birimi ve Sosyal Hizmet Merkezleri’nde

Psiko-sosyal destek hizmetleri

Sosyo-ekonomik destek hizmetleri

Psikolojik danışmanlık

Hukuki danışmanlık

Güçlendirme, farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları

Sosyo-kültürel faaliyetler ve eğitimler

Hane bazlı durum tespit çalışmaları yapılıyor

Kadıköy Belediyesi Kadın Sığınma Evi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yönlendirmesi ile fiziksel, cinsel, duygusal, sözel, sosyal ve ekonomik şiddet ve istismara uğrayan kadınların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının çözümlenmesi sırasında, varsa çocuklarıyla birlikte geçici bir süre yatılı olarak kalabilecekleri sığınak hizmeti. Kadıköy Belediyesi Sığınma Evi, 2006-2019 yılları arasında bin 761 kadın, bin 297 çocuk olmak üzere toplam 3 bin 58 kişiye hizmet verdi.

Kadın Dayanışma Merkezi

Kadına yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek, kadın örgütlenmesi ve dayanışmasını güçlendirmek amacıyla hizmet veren Kadın Dayanışma, öncelikli olarak şiddete maruz kalan kadınlara bilgilendirme ve yönlendirme yapıyor, kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katılımlarını ve yerel yönetimlerde daha etkin olmalarını sağlamak amacıyla politikalar geliştiriyor.

Toplumsal Eşitlik Birimi

Kadıköy Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi; toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, sığınmacı, mülteci ve LGBTİ+ alanlarında çalışmalar yapan müdürlük ve birimlerle kurum politikası oluşturuyor. Toplumsal Eşitlik Birimi, rehberlik, danışmanlık, savunuculuk, izleme ve değerlendirme hizmetleri veriyor.

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP); kadınlar için geliştirilen, dönüştürücü ve bütünsel bir insan hakları eğitim programı. Yasal haklar ve kadın bakış açısını biraraya getiren program, kadınların hem özel (aile ilişkileri, cinsel ve doğurganlık hakları, toplumsal cinsiyete duyarlı ebeveynlik gibi) hem de kamusal (ekonomik haklar, siyasi haklar, örgütlenme ve adalete erişim) alanlardaki haklarını öğrenip sahip çıkarak güçlenmesini amaçlıyor.

Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi

Flört Şiddeti Atölyesi, üniversite ve lise çağındaki gençlere yönelik hazırlanan bir program. Atölyede gençlerle toplumsal cinsiyet, şiddet ve şiddetin türlerini tanımaya ve güvenli-güvensiz-şiddet içeren ilişki nedir, güvenli bir ilişki nasıl olmalıdır üzerine çalışma yapılıyor.

Kadın Sağlığı Eğitim Programı

Kadınların ve ailelerinin yaşam ortamlarını iyileştirecek temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi ve sağlık kurumlarından koruyucu sağlık hizmet talep bilincinin arttırılması amacıyla oluşturulmuş 13 haftalık bir eğitim programı.

Alo Kadına Şiddet Hattı – 0216 349 9 349

Sosyal, psikolojik, cinsel, ekonomik ve fiziksel şiddet türlerine maruz kalan veya tanık olan kadınları bilgilendiren ve ihtiyaç duydukları kaynaklara yönlendiren bir hat. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) işbirliği ile her türlü şiddet ve istismara uğrayan kadınların psiko-sosyal, sosyo-ekonomik ve sığınma sorunlarına yönelik çözümler üretiliyor.

Pazardan Dükkâna, Dükkândan Kooperatife Dayanışma ve Güçlendirme Serüveni: Potlaç

Kadınların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmalarını, sosyal ve ekonomik yönden güçlenmelerini destekleyen Kadıköy Belediyesi tarafından 2016 yılında başlatılan ve bin 280 kadına ulaşan Potlaç Projesi ile kadınlar büyük bir dayanışma ağı ördü. Üç yıllık örgütlenme deneyiminin ardından, kadınlar Şubat 2019 tarihinde nihai hedef olan kadın kooperatifini kurdu. Potlaç Kadın Kooperatifi işbirliğiyle Potlaç Projesi tüm faaliyet alanları (Moda Pazaryeri, CKM Dükkan, Feneryolu Dükkanlar) üzerinden Kadıköylü kadınlara hizmet vermeye devam ediyor.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezleri

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Rasimpaşa Mah. İskele Sokak No:2

0216 349 11 89 / 0216 418 21 75 / 0530 153 16 15

Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Osmanağa Mah. Hasırcıbaşı Cad. No: 2 Kadıköy

0216 349 61 67-68

Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Koşuyolu Mah. Mahmut Yesari Cad. No: 84 Kadıköy

0216 337 21 21

19 Mayıs Sosyal Hizmet Merkezi

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

19 Mayıs Mah. Bayar Cad. Sultan Sok. No.28 Kadıköy

0216 411 48 33

Yeldeğirmeni Sosyal Hizmet Merkezi

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Rasimpaşa Mah. Karakolhane Cd. No:39 Kadıköy 216 414 31 86

Hasanpaşa Sosyal Hizmet Merkezi

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Caddesi No.24 Kadıköy

0216 545 93 50 – 0216 545 96 91

KADINA YÖNELİK ŞİDDET NEDİR?

Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranıştır.

ŞİDDET TÜRLERİ NELERDİR?

Cinsel Şiddet: Cinselliği kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak ve cezalandırmak amacıyla bir şiddet aracı olarak kullanmak.

Fiziksel şiddet: Fiziksel güç ve zorlamaya dayalı, istenmeyen temas içeren davranışlarda bulunmak.

Psikolojik şiddet / Ruhsal şiddet: Kişinin korkmasına neden olmak, kendine olan güvenini azaltmak, suçlu hissetmesine neden olmak; duygu ve davranışlarını kontrol altına almak.

Fiziksel şiddetten farklı olarak, fark edilmesi ve tanımlaması daha zor bir şiddet türüdür. Bu nedenle uzun vadede etkileri daha zarar verici olabilir.

Ekonomik Şiddet: Kişinin ekonomik kaynaklarını ve parasını düzenli olarak bir tehdit ve kontrol aracı olarak kullanmak, kişiyi ekonomik olarak mağdur etmek.

Sanal Şiddet: Baskı ve kontrolü, teknoloji araçları ve/veya sosyal medya ağları üzerinden gerçekleştirmek.

ŞİDDETE UĞRADIĞINIZDA NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Haklarımız var!

“6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ve “İstanbul Sözleşmesi” ulusal ve uluslararası düzeyde şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri kapsar.

Fiziksel, ruhsal, cinsel, ekonomik, sanal, sözlü şiddete uğruyorsanız, şiddete uğrama tehlikesi altında iseniz, ısrarlı takip mağduru iseniz; siz, çocuklarınız, aile bireyleriniz ve şiddeti gören, duyan, bilen herkes bu durumu resmi makam ve mercilere ihbar edebilirsiniz.

Şiddete uğradığınızda, size en yakın karakola, jandarma komutanlığına, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne (ŞÖNİM), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne, cumhuriyet başsavcılığına, kaymakamlığa/valiliğe, aile mahkemesine, belediyelere ve kadın örgütlerine başvurabilirsiniz.

ACİL DURUMLARDA BAŞVURU YOLLARI