Haftalık Bağımsız Gazete 27 Eylül 2019
Gündem
Her park toplanma alanı mıdır?
Her park toplanma alanı mıdır?
Gündem
Deprem toplanma alanları
Deprem toplanma alanları
Yaşam
Kadıköy’ün kayıp hamamları
Kadıköy’ün kayıp hamamları
Yaşam
Kadıköy'ün 32 yıllık tamircisi
Kadıköy'ün 32 yıllık tamircisi

Kadına şiddete hayır!

Usta karikatürist İsmet Lokman kadına yönelik şiddete karşı çizdi

Kadına şiddete hayır!
GazeteKadıköy

Bu hafta, kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi ve farkındalık oluşturmak için yaptığı karikatürü gazetemize gönderen usta karikatürist İsmet Lokman’ın karikatürünü yayımlıyoruz

İSMET LOKMAN KİMDİR?

1938 yılında Bafra’da doğan sanatçı küçük yaşlardan itibaren resimle ilgilendi.

Öğrencilik hayatı İstanbul’da geçen Lokman, “Son Posta” gazetesinin çocuk sayfasında düzenlenen karikatür yarışmasında birinci olunca (1954),  Bab-ı Ali’ye de ilk adımını attı.  Amacı çizgi roman çizeri veya illüstratör olmaktı. Kısa zamanda çocuk sayfasının daimi elemanı oldu. Karikatürler, bulmacalar, hikâyeler hazırladı, bir de çizgi roman yaptı. Zaman zaman baş sayfaya politik karikatürler çizdi.

Grafik ve resim dallarında da çalışan sanatçının eserleri çeşitli dergi ve yayın organlarında yer aldı. Şimdiki adı Mimar Sinan Üniversitesi olan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek İç Mimarlık Bölümü’nü bitirdi (1963). Almanya’da Goethe Enstitüsü’nden de diploma alan Lokman, karikatür dalında ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda ödül aldı.

Etiketler; #kadına şiddet #İsmet Lokman
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.