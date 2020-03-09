“Kadın yazar etiketinin kalmaması dileğiyle…”

Kadıköy’de biraraya gelen kadın yazarların ortak mesajı “eşitlik” oldu

Simge KANSU

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kadıköy Akademi Kitabevi Cafe’de kadın yazarlar okurlarıyla buluştu. Sohbet havasında geçen etkinliğe Kadıköylü okurların ilgisi yoğun oldu. Gazete Kadıköy olarak hem kitap imzalayan hem de sevenleriyle söyleşi gerçekleştiren yazarlarla konuştuk.

Sibel Oral: Akademi Kitabevi çok kıymetli bir iş yaptı.

Bu çok iddiasız bir etkinlik. Kimsenin öne çıkmayışı, yaklaşık 20 kadın yazarın biraraya gelip yan yana oturması bile dayanışmanın bir göstergesidir. Güçlü olduğumuzu düşünüyorum.

Deniz Durukan: Burada kadınların bir arada olması ve farkındalık yaratması çok güzel bir olay. Ama bunu tek güne sığdırmamak gerekiyor.

Bu, erkek egemen anlayışla bir mücadele alanı. Kadınlar hiçbir şeye razı olmasınlar.

Mevsim Yenice: Üniversitede fizik eğitimi almama rağmen daha sonra içimdeki edebiyat aşkıyla bu yola girdim. Burada olduğum için kendi adıma çok mutluyum. Kadın dayanışması ve birarada olmanın verdiği haz harika.

Umarım ilerleyen zamanlarda kadınlar olarak, kendimizi sürekli savunmak ve anlatmak zorunda kalmayacağımız özgür bir dünyadan bahsedebiliriz.

Gamze Arslan: Bu etkinlik benim açımdan çok iyi oldu çünkü birbirimizde bağ kurmuş olduk. Çok güçlü bir etkinlik oluyor.

Özellikle erkeklerin sesinin çok baskın olduğu edebiyat dünyasında da bizim birarada oluşumuzun, yerimizi sağlamlaştırdığını düşünüyorum.

Nilay Özer: Yan yana geldiğimiz insanlar çok kıymetli. Çünkü çoğumuz farklı türlerde metinler ortaya koyuyoruz. Yaşadığımız ülkenin çok ciddi problemleri var özellikle de şiddet. Bunlar hassasiyetle üzerinde durulması gereken konular. İnsanın başının en büyük belası beden sahibi olmaktır. Çünkü sizi bedeninizden vuruyorlar, sistem sizi bedeninizle cezalandırıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününün çok coşkulu bir şekilde kutlanmasını umuyorum ve bir kavrayış olarak yükselmesini istiyorum.

Aslı Tohumcu: Yaklaşık 20 kitabım var. Genelde erkek şiddetine dair yazıyorum.

Sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde değil yılın çok daha fazla gününde kadın yazarların daha görünür olmasını, “kadın yazar” diye bir etiketlemenin de kalmamasını diliyorum.