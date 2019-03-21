Kadın sağlığı eğitimleri tamamlandı

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde 6 hafta boyunca devam eden Kadın Sağlığı Eğitim Programı sertifika töreni ile sonlandı

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı işbirliğiyle düzenlenen, 6 hafta boyunca, 13 kadının aktif olarak katıldığı Kadın Sağlığı Eğitim Programı sona erdi. 19 Mart Salı günü Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel de katıldı.

Adıgüzel, ülkemizde kadınların kendileriyle ve sağlıklarıyla ilgili konuları yeterince önemsemediklerine değindi ve katılımcı kadınlara seslendi: “Birçok kadın imkânı olmasına rağmen testleri yaptırmıyor. Belki de bu eğitim sizde bir farkındalık yarattı. Kulaktan dolma değil, daha iyi bilgi almanızı sağladı. Bu eğitim yıllardır yapılıyor, Kadıköy’de de biz öncüsü olduk. Eğitimde kullandığımız veriler, bilimsel, objektif, gerçeğe en yakın veriler. Dilerim sizlerin de desteğiyle devamı gelir. Bilgiyi aktarmak, toplumsal fayda sağlamak temel amacımız.”

“BİLGİLENSİNLER VE TALEP ETSİNLER DİYE”

Eğitimleri gerçekleştiren klinik psikologlar Hande Olgar ve Aysu Sevim de eğitimin içeriğini ve önemini anlattılar. Olgar, kadınların yaşama ortamlarını iyileştirecek, sağlık davranışlarını geliştirecek ve koruyucu sağlık hizmetlerinden taleplerini arttıracak bir eğitim gerçekleştirdiklerini belirtirken Sevim, “Sahip olunan her türlü sağlık hizmetiyle ilgili daha fazla bilgilensinler ve bu hizmetleri talep etsinler diye oluşturulmuş bir program. Var olan birçok sağlık hizmeti kadınlar tarafından bilinmeyebiliyor. Onları kamudan talep etmeye yönlendirelim, kadın bedeni hakkındaki her şeyi konuşalım diye böyle bir eğitimi yaptık.” dedi.

Sevim ayrıca programın her eğitim düzeyinden ve sosyo-ekonomik seviyeden kadınlara açık olduğuna değinirken Olgar, “Ancak eğitimde daha fazla dezavantajlı kesimlerden insanlara ulaşmayı amaçladık. Çünkü oralarda üreme sağlığı açısından alınacak hizmetlere daha zor ulaşılıyor.” diye ekleme yaptı.

Olgar ve Sevim konuşmalarını bitirirken eğitimlerin devam edeceğinin de müjdesini verdiler.