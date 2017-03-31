Haftalık Bağımsız Gazete 01 Nisan 2017
Gönüllülerden
GÖNÜLLÜLERDEN HABERLER
GÖNÜLLÜLERDEN HABERLER
Alternatif Sesler
"Yeraltı bir tavırdır"
Şehrin Kadıkeyfi
Oyun sanal, heyecan gerçek!
Oyun sanal, heyecan gerçek!
Gönüllülerden
Gönüllülerden haberler
Gönüllülerden haberler

Kadın Kooperatifleri İçin Tasarım Atölyesi

Uzun yıllardır ekonomik güçlendirme programı kapsamında, kadın kooperatiflerine yönelik iş/ürün geliştirme desteği sunan KEDV, şimdi de İstanbul’daki kadın kooperatiflerinin katılımıyla bir Tasarım Atölyesi gerçekleştirdi

Kadın Kooperatifleri İçin Tasarım Atölyesi
Gazete Kadıköy

Uzun yıllardır ekonomik güçlendirme programı kapsamında, kadın kooperatiflerine yönelik iş/ürün geliştirme desteği sunan KEDV, şimdi de İstanbul’daki kadın kooperatiflerinin katılımıyla bir Tasarım Atölyesi gerçekleştirdi. Pınar Öncel tarafından yürütülen atölye çalışmasıyla, kadın kooperatiflerinden katılımcılara, tasarımcıların desteği ve yönlendirmesiyle atölye sonrasında kadın kooperatifleri tarafından üretilmek üzere prototip ürünler/ürün fikirleri geliştirildi.

Tasarım disipliniyle ilgili alanlardan tasarımcı uzmanlar tarafından yürütülen atölye 27-28-29 Mart günlerinde, Tasarım Atölyesi Kadıköy’de gerçekleştirildi. Atölyeye; Harmoni Kadın Kooperatifi, İlk Adım Kadın Kooperatifi, Tomurcuk Kadın Kooperatifi, Lider Kadın Kooperatifi, Tarihi Eyüp Oyuncakları, Kartal Kadın Kooperatifi, Nahıl Üreticileri ve Potlaç Kadın Kooperatifi Girişimi katılım sağlayıp prototip ürünler geliştirdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.