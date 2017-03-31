Kadın Kooperatifleri İçin Tasarım Atölyesi

Uzun yıllardır ekonomik güçlendirme programı kapsamında, kadın kooperatiflerine yönelik iş/ürün geliştirme desteği sunan KEDV, şimdi de İstanbul’daki kadın kooperatiflerinin katılımıyla bir Tasarım Atölyesi gerçekleştirdi

Uzun yıllardır ekonomik güçlendirme programı kapsamında, kadın kooperatiflerine yönelik iş/ürün geliştirme desteği sunan KEDV, şimdi de İstanbul’daki kadın kooperatiflerinin katılımıyla bir Tasarım Atölyesi gerçekleştirdi. Pınar Öncel tarafından yürütülen atölye çalışmasıyla, kadın kooperatiflerinden katılımcılara, tasarımcıların desteği ve yönlendirmesiyle atölye sonrasında kadın kooperatifleri tarafından üretilmek üzere prototip ürünler/ürün fikirleri geliştirildi.

Tasarım disipliniyle ilgili alanlardan tasarımcı uzmanlar tarafından yürütülen atölye 27-28-29 Mart günlerinde, Tasarım Atölyesi Kadıköy’de gerçekleştirildi. Atölyeye; Harmoni Kadın Kooperatifi, İlk Adım Kadın Kooperatifi, Tomurcuk Kadın Kooperatifi, Lider Kadın Kooperatifi, Tarihi Eyüp Oyuncakları, Kartal Kadın Kooperatifi, Nahıl Üreticileri ve Potlaç Kadın Kooperatifi Girişimi katılım sağlayıp prototip ürünler geliştirdi.