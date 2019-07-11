Kadın kooperatifi artık daha güçlü

Potlaç Kadın Kooperatifi’yle yenilenen protokolün imzalandığı buluşmaya katılan Başkan Odabaşı, “Emeğinize sahip çıkarak birilerinin siyasi rant elde etmesine izin vermeyin. Gücünüze ve iradenize sahip çıkın.” dedi

Potlaç projesine dair güncel konuların, nasıl çalışmalar yapılacağının, kooperatifleşme sürecinin ve Potlaç Moda stantlarının ayrıntılı olarak konuşulduğu “Potlaç 2DE1 Buluşması” 10 Temmuz Çarşamba günü Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Potlaç Kadın Dayanışma Ağı’nda yer alan kadınların yoğun katılım gösterdiği buluşmaya, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel de katıldı.

“Potlaç 2DE1 Buluşması”nın açılış konuşmasını yapan Duygu Adıgüzel, Kadıköy Belediyesi’nin yerelden genele kadın politikaları üreten, politikaların devamını sağlayan ve sürdürebilir olması için uğraşan çağdaş belediyecilik örneği sergilediğine dikkat çekti ve konuşmasını şöyle sürdürdü; “Kooperatif süreci sizlerin emeklerinin gerçek anlamda yerini bulacağı bir proje olacak. Kadıköy Belediyesi olarak kadın dayanışması ile ortaya çıkardığımız Potlaç projesinin kooperatif olmasını çok istedik ve emek harcadık. Potlaç’ı kadınlar desteklemezse ve içinde yer almazsa devam edemez.”

“EŞİT BİR ÖRGÜTLENMENİN YANINDAYIM”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, buluşmadaki konuşmasına belediye başkanlığı adaylığı sürecinde kendisiyle ilgili yapılan olumsuz yorumlara açıklık getirerek başladı. “Kadının emeğinin değerlendirilmesinin gerektiğine inanan biri olarak bu amaçla kurulmuş bir yapıya benim karşı olmam kendimle ters düşmem demektir.” diyen Başkan Odabaşı, konuşmasına şöyle devam etti; “Bu dedikodulara kulağınızı kapatın. Emeğinize sahip çıkın ve kendinize güvenin. Gücünüze ve iradenize sahip çıkın. Kadın emeğinin örgütlenmesi için 21 mahallede eşit ve dengeli bir örgütlenmenin yanındayım. Kadın kooperatifi bugünden itibaren daha güçlü. Belediye olarak bundan sonra kooperatifi muhatap alacağız. İyi işler yapacağımıza inanıyorum.”

Başkan Şerdil Dara Odabaşı’nın konuşmasının ardından Kadıköy Belediyesi ile Potlaç Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi arasında Feneryolu’ndaki iki dükkânın kira alınmadan 3 yıllığına tahsisi ile Moda stantlarının ve Potlaç Dükkân’ın devrinin yer aldığı protokol imzalandı. Protokol imza töreninden sonra Potlaç Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi kurucusu üyesi Özlem Kün, kooperatifin ne olduğunun, kooperatif olarak misyonlarının ve Potlaç Moda Kadın Emeği Pazarı’nda yaptıklarının da içinde olduğu bir sunum yaptı.

“BİRLİKTE İLERLEYECEĞİZ”

Özlem Kün, “Potlaç ruhunun bir kadın kooperatifine dönüşmesiyle projeler üretebilir, bağımsız ve büyük işler yürütülebiliriz. Daha çok kadın ve farklı hizmet alanları ile birlikte, dayanışma ve çalışmalarla hepimiz için kalıcı imkânlar yaratabilecek duruma gelebiliriz. Her daim kadın kooperatifleri ve sivil toplum örgütleriyle dirsek teması kurarak birlikte ilerliyor olacağız.” dedi.

Kooperatif kurucu üyesi Kün, kooperatifin misyonunu şöyle anlattı; “Kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi. Kadın emeğinin değerlendirilmesi ve istihdamının artırılması. Kadın girişimin özendirilmesi ve teşvik edilmesi. Üretici kadınlara geniş satış ve pazarlama olanaklarının sağlanması için diğer kadınlarla, kadın örgütleriyle, kamu ve özel sektör bileşenleri ile ilkeli iş birlikleri yapmak.”

MODA STANTLARI 19 TEMMUZ’DA AÇILIYOR

Toplantıda Potlaç Moda Kadın Emeği Pazarı’nın da 19 Temmuz’da başlayacağının müjdesi verildi. Buna göre Pazar, 19 Temmuz Cuma’dan itibaren her cuma-cumartesi- pazar günleri 11.00-23.00 arası açık olacak. Kadınların el emeği ürünlerini sergileyeceği bu stantlardan biri de kadın ve LGBTİ örgütlerine verilecek.