Kadın hekimlerden şiddete karşı film

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak için 8 Mart öncesi özel bir projeye imza attı

Kadın tıp doktoru ve diş hekimlerinin biraraya gelerek kurdukları Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), kadına şiddete karşı farkındalık yaratmak için 8 Mart öncesi özel bir projeye imza attı. Üç ayrı animasyon filmi ile kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratma çalışması yapan vakıf yaptığı açıklamada filmlerin çalışmalarının ilk adımlarından biri olduğunu duyurdu.

“Gücümüzü, kendimize olan inancımızdan ve dayanışmamızdan alıyoruz. Şimdi de bu gücü kadına ve çocuğa yönelik şiddeti engellemek, yok etmek için kullanmaya niyet ettik.” denilen açıklamada kadın cinayetlerinin yarısından fazlasının eşler ya da eski eşler tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, şiddetin bir suç olduğu, yaşayarak, şartlanarak öğrenildiği vurgulandı.

“Şiddet uygulayanların ataerkil sistemi benimseyenlerce savunulup korundukça, şiddet normalleştirilmiş ve failler ödüllendirilmiş olur.” ifadelerinin yer aldığı açıklamada kadına yönelik şiddeti önlemenin yolunun toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermekten geçtiği belirtildi. Kadınların büyük çoğunluğunun maruz kaldığı şiddeti fark edemediği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Her konuda olduğu gibi bu konuda da eğitim ve bilinçlenmenin önemini görüyor ve kadınları psikolojik, duygusal, ekonomik, dijital, fiziksel, cinsel şiddetin ne olduğu konusunda bilinçlendirmek, kendilerini korumalarına destek olmak, şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemek için yola çıkıyoruz.

Sözde ‘kıt!’ aklımızla, ‘yufka!’ yüreğimizle, kadın ‘kısmımızla’ buradayız!

Bizi bize kötülemek için kullanılan her şeye sahip çıkarak, doğrusunu yanlışını göstermek, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti yok etmek için yola koyulduk. Bu üç kısa animasyon filmi, her kadın cinayetinde, her kadına ve çocuğa şiddet olayında tekrar kanayan yüreğimizin çığlığının artık içimize sığmayan yansımasıdır. Bu filmler çıktığımız yolun sadece ilk durağıdır. Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız, toplumu bilinçlendirmek için başka projeler ve eğitimler ile yolumuza devam edeceğiz.”