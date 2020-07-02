Kadıköy’ün yeni muralı

Kadıköy’ün sembolü haline gelen murallar sayesinde sokaklar renklenmeye devam ediyor. Kadıköylü sanatçı Emre Karaoğlu’nun Yeldeğirmeni’ne yaptığı çalışma ile bu murallara bir yenisi daha eklendi

HABER: Simge KANSU/ Görkem DURUSOY

Sokak sanatının, insanın kent ile ilişkisini güçlendirdiği biliniyor. Bunlardan biri olan murallara Kadıköy’de sık sık rastlamak mümkün. Sokaklara kimlik ve renk kazandıran bu murallar, aynı zamanda kamusal alanları ilgi çekici hale de getiriyor. Rasimpaşa Mahallesi Canlandırma Projesi kapsamında 2012 yılında başlayan mural çalışmaları sayesinde Kadıköy, sokak sanatı örneklerinin görülebileceği kentler arasına girdi.

İlçedeki son mural ise, Yeldeğirmeni’nde bina duvarını sanata açan Erdem Denli ve sanatçı Emre Karaoğlu’nun çabalarıyla yapıldı. Kadıköylü sanatçı Emre Karaoğlu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden heykel çıkışlı olduğunu belirterek, “Heykel kariyerimi şu anki işlerime evirme sürecindeyim. Şu sıralar kendi tasarladığım karakterleri farklı malzemelerle farklı yüzeylere uygulamaya çalışıyorum ve olabildiğince sokakta üretkenliğin peşinden koşuyorum” dedi.

“ÇOK KLAS BİR HAREKETTİ”

Karaoğlu, Yeldeğirmeni’ndeki mural çalışmasını ise şöyle anlattı: “Bu durum, bina sahibi Erdem Denli’nin cephesini renklendirmek istemesiyle başladı. Yani sipariş üzerine yapılan bir mural diyebiliriz. İşin ilginç tarafı çoğu ev sahibi kiraya verdiği evinin mutfağını, banyosunu bile yaptırmaya yanaşmazken, Erdem Bey’in cephesine resim yaptırması bence çok klas bir hareketti. Tasarım kısmı ise normalden biraz farklı gelişti. Bina sahibi Erdem Bey’in istediği Minerva Baykuşuna sadık kalarak, kendi stilime olabildiğince yaklaşmaya çalıştım. Birkaç yerleştirme ve renk denemesinin ardından hızlıca kolları sıvadık. Sanatçı arkadaşım Muhittincan’ın müthiş yardımları sayesinde resmi üç günde bitirdik.”

“BÖLGENİN NABZINI TUTMAK ÖNEMLİ”

Kamusal alana yapılan işlerin daha detaylı planlanması gerektiğinin altını çizen sanatçı Emre Karaoğlu, “Sizin anlatmak istediklerinizle her gün yüzleşecek olan kişiler, o mahallenin sakinleri. Tabii ki sanatçının anlatmak istediği şeyler de çok mühim, ama işin bulunduğu bölgenin nabzını tutmak da önemli. Bence herkesi mutlu etmek işin en zor kısmı. Geri kalan her uğraş ise keyif verici.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Kadıköy’de insanın güne mutlu başlamasını sağlayacak çok fazla mural mevcut. Geçtiğin sokaklarda kendi derdi olan resimlere rastlamak, insanı kendini ifade edebildiği bir yerde olduğunu hissettiriyor.”

MİNEVRA BAYKUŞU

Doğma büyüme Kadıköylü olan bina sahibi Erdem Denli, yapılan muralın beklediğinden daha iyi olduğunu dile getirdi. Felsefeye ve evrensel değerlere yoğun ilgisi olduğunu dile getiren Denli, “Duvarda bir ömür boyu kalacak ve anlamı felsefe için çok derin olan minerva baykuşunu yaptırdım. Emre Bey’in kendine has sanatı ile benim hayal gücümün birleşmesinden harika bir mural doğduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.