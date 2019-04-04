Kadıköy’ün sürekli değişen trendleri

Kadıköy’de son dönem pıtrak gibi çoğalan lokmacılar akla Kadıköy’ün sürekli değişen trendlerini akla getirdi. Peki Kadıköy’de daha önce hangi sokak lezzetleri popüler oldu? Pizzadan, pilava; çorbadan lokmaya kadar hepsini mercek altına aldık

Kadıköy, eğlence ve kültür merkezi olmasının yanında çok sayıda restoran, lokanta ve büfeye de ev sahipliği yapıyor. Kadıköy’deki yemek trendleri ise yıllara göre sürekli değişiyor. Bazı yemekler ve dükkanlar kalıcı olurken, bazıları bir dönem popüler olup sonra kayboluyor… Eski kebapçıların yerini çoktan pizzacılar almış durumda. Pilavcılar yavaş yavaş azalırken, lokmacılar çoğalmaya devam ediyor.

Kadıköy’ün yemek trendlerini iki sayıda sizlere sunacağız. İlk bölümde yıllardır Kadıköy’de olan pilavcılarla, son 3-4 yıldır popüler olan pizzacılarla, çorbacı, burgerci, tantunici ve Kadıköy’ün vazgeçilmezi haline gelmiş lahmacunun ustalarıyla konuştuk. Kimisi işlerinin eskisi gibi olmadığını ve devretmeye çalıştıklarını söylerken, kimisi müşteri sayılarında bir değişiklik olmadığını söylüyor.

“PİLAVIN EKMEĞİNİ 10 SENE YEDİK”

Feyyaz Keserci (Park Pilav House): 2003 yılından beri buradayız. Hep akrabalarımızla işlettik. Kadıköy’ü tercih etmemizin sebebi, yemeklerimizin özellikle pilavın öğrencilere hitap etmesi oldu. Öğrencilerin günlük, çabucak atıştırabilecekleri bir konsept yarattık. Pilavın lezzeti büyüyünce müşteriler de çoğalmaya başladı. Biz ilk açtığımızda pilavcı yoktu, 2010’da pilavcılar çoğaldı bu çevrede. Müşterilerimiz sabitti, çok kaybımız olmadı. Şimdi de tane pizzacılar bizim 10 sene önceki dönemimizi yaşıyorlar. İnsanlar yenilikleri seviyorlar, her şey yemekten ibaret değil.

İbrahim Seçmez (Pilavcıoğlu): 2004 tarihinde açıldık. Kadıköy’e gelmemizin sebebi, burada tüketimin daha yaygın ve hızlı olması. Buraya insanlar para harcamaya geliyorlar ve pilavın Türk fast-foodu olarak anılması etken. Pilav da aslında Kadıköy için bir trend. Biz bunun ekmeğini 10 sene yedik ve pilava rağbet yıllara göre azalma gösterdi. Biz şu an mesela sektörden çıkmaya, burayı devretmeye çalışıyoruz. Kadıköy’de iki tür tüketici var: karnını doyurmaya çalışanlar ve popüler yiyeceklere yönelenler var. Bir kısım gösteriş, bir kısım tat peşinde. Lokmayı mesela tat aldığı için değil, çevresi ve hava atmak için ediniyor.

TANE PİZZANIN HIZI ETKİLİ

Kübra Girgin (Pizza 2Go): 2013 yılında açıldı burası. Türkiye’ye tane pizza satışını getiren de Pizza 2 Go. Bizim dükkanımız aperatif ve ‘ye-git’ konseptine dayandığı için şu anda müşterilerimizde bir azalma yok. İnsanlar kısıtlı zamanlarını burada geçiriyorlar, bu bizim faydamız aslında. Bekleme sırası en fazla 3 dakika ve bu hız insanları da etkiliyor. Pizzaya olan yönelimin trendle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Lezzet ve hızla alakalı bence.

Öykü Çağatay (Pizza Bar): Burası 4 senedir var, ben de 2 senedir burada çalışıyorum. Pizza, özellikle de tane pizza popülerliği bence devam ediyor. Çok pratik olması avantaj sağlıyor. Ayrıca biz mesela sürekli kendimizi yeniliyoruz. Pizza satmaya devam ediyoruz ama mekanda farklı bir konsept de geliştireceğiz.

EĞLENCENİN SON NOKTASI: ÇORBA

İbrahim Kantarcılar (Kadıköy Çorbacısı): 3 yıl oldu açılalı, ben 7 aydır burada çalışıyorum. Açıkçası yeme trendini tadından bağımsız tartışamayız bence. Kadıköy, genç insanlara hitap ediyor ve onları yönlendiren reklamlar çok etkili oluyor. Çorba için konuşursak gündüz sipariş yoğunluğu oluyor, sağlığa yararlı olması bir etken. Ancak çorbaya yönelimin temel nedeni, eğlence mekanlarına, barlara gidenlere hitap etmesi. Neredeyse insanlar çorba içmeden dağılmıyorlar.

BURGERCİLER KEPENK İNDİRİYOR

Ebuhan Tırter (Smile Food Bar): Burası 1.5 yıldır açık. Kadıköylüler kaliteli yerleri seviyor ve burger bir dönemde daha popüler olsa da bunu koruyabiliyor. Hamburgerciler de revaçta. Kültürümüze girmiş ancak kalıcı bir yiyecek olduğunu düşünüyorum. Burgercilerde bir azalma mevcut, yakınlarda kapanan 2-3 yer biliyorum. Belki ayak uyduramadılar bilmiyorum. Aynı zamanda pizzayla birlikte evden çok fazla sipariş edilen şeylerden biri.

SONRAKİ TREND KOKOREÇ Mİ?

Süleyman Kaçmaz (Kadıköy Tantuni): 2007’den beri buradayız biz, abim açtı 3 senedir de ben işletiyorum. Tantuniyi iyi yapabilen kalıcı oluyor, sadece bir trendle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ancak açıldığımız zamanlarda daha çok rağbet görüyordu. Kiraların pahalı olması çok etkili Kadıköy’de. Ne kadar iyi yerde açarsanız, dükkanın önünde ne kadar çok insan geçiyorsa; o kadar fazla para veriyorsunuz. Mekanların el değiştirmesinin ve trendin değişmesinde bunlar da etkili. Daha küçük dükkanlar ve aperatif yiyecekler rağbet görüyor. Bundan sonra da kokorece bir yönelme olabilir diye düşünüyorum.

“LAHMACUN BİR TREND DEĞİL”

Necmi Kurt (Borsam): 24 senedir buradayız. Lahmacun bir trend değil, Kadıköy’de lahmacun hep tercih edildi. Hiçbir değişiklik yok sayılarımızda. Ancak Kadıköy’de daha fazla mekan açılıyor, bunda etkili olan da gençlerin tercihleri. Bir yer kapanıyor, bir bakıyorsunuz fast-food üzerine bir mekana dönüşmüş. Pizzacılar, pilavcılar açılıp kapanabilir ancak 100 yıl sonra da lahmacun, kebap kalıcı olur.

*Kadıköy’ün yemek trendleri haberimizin ikinci kısmında, haftaya son dönemin furyası lokmacıları inceleyeceğiz