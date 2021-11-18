Kadıköy’ün mutfakları üniversite öğrencilerine açık

Kadıköylü esnaf üniversite öğrencilerine destek için mutfağını açtı. Öğrenciler Kadıköy’deki 30’un üzerinde işletmede ücretsiz yemek yiyebiliyor

Yaşam koşulları her geçen gün biraz daha zorlaşan insanlar birbirlerine destek olmak için çeşitli oluşumlar, birlikteliklerle başka türlü bir var olma mücadelesi veriyorlar. Bunlardan biri de pandemi nedeniyle çok zor zamanlar yaşayan ve hatta hâlâ sıkıntıları devam eden esnafın barınma, beslenme sorunu yaşayan öğrencilere verdiği destek.

Kadıköy’deki restoran ve kafeler kendi olanakları ölçüsünde her gün belli sayıda üniversite öğrencisine ücretsiz yemek desteği vermeye başladı. Kadıköy Sokak instagram sayfasının öncülüğüyle başlayan kampanyaya kısa sürede 30’un üzerinde işletme katıldı.

Öğrencilere ücretsiz yemek desteğine ilişkin konuştuğumuz Kadıköy Sokak instagram sayfası admini benzer bir kampanyanın geçtiğimiz sene de yapıldığını hatırlatarak “Bu yıl da öğrencilerin barınma sorunu gündeme geldi. Biz de ‘ne yapabiliriz’ diye düşündük ve esnaf arkadaşlarımızı aradık. Sağ olsunlar geri çevirmediler” diyor.

Kampanyaya katılan işletmeler her gün kendi olanakları ölçüsünde belirttikleri sayıda öğrenciye ücretsiz yemek desteği veriyor. Bazı işletmeler için bu sayı iki bazı işletmeler için on. Bazı işletmeler personel için pişirdikleri yemeği artırıp öğrencilerle paylaşıyor bazıları da menülerinde çıkan yemeklerden olanakları ölçüsünde öğrencilere ayırıyor.

Ücretsiz yemek kampanyasına işletmeler dışında şahısların da destek vermek istediğini söyleyen Kadıköy Sokak admini konuyla ilgili çalışma yürüttüklerini belki zamanla “askıda yemek” tarzı bir biçime dönüştürebileceklerini söylüyor.

TEK KRİTER ÖĞRENCİ OLMAK

Öğrencilerin rencide edilmemesi için özen gösterildiğinin altını çizen Kadıköy Sokak işleyişi ise şöyle anlatıyor: “İşletme çalışanlarının bilgisi var. Müşteriye nasıl davranılıyorsa onlara da öyle davranılıyor. Yemeğini yiyor ve kalkıp gidiyor. Tek kriter öğrenci kimliğini göstermeleri.”

Kampanyaya destek veren işletmelerden biri Ali Baba Restoran. Ali Baykan Yıldırım katılma nedenlerini şöyle anlatıyor: “Öğrencilerin masraflarını biraz daha azaltabilmek için ne yapabiliriz diye düşündük. Bizim işimiz yemek o yüzden de bu kampanyaya dahil olduk.” Ali baba Restoran her gün beş öğrenciye ücretsiz yemek desteği veriyor. Restorana gelen öğrencilerin, öğrenci olduklarını belirtmelerinin yeterli olduğunu söyleyen A. Baykan Yıldırım, “bazen personel yemeği bazen de balık ikram ediyoruz” diyor.

Zeytin Kafe öğrencilerle dayanışan başka bir işletme. Demet Koç, “Öğrencilerin yaşadığı sıkıntıya destek vermemek mümkün değil. Bizim yaptığımız şey de büyük bir şey değil. Yani bu tür şeyler bizim sorumluluğumuz, büyük bir şey yaptığımızı düşünmüyoruz. Keşke daha fazlasını yapabilsek” diyor. Günde beş öğrenciye ücretsiz yemek sağlayan Zeytin Kafe’de de öğrencilerin kimliklerini göstermeleri yeterli. Ve tüm öğrencilerin kimlikleri gizli tutuluyor.

Kampanyadan yaralanmak isteyen öğrenciler @kadikoysokak sayfasını takip ederek destek veren işletmelerin listesine ulaşabilir.