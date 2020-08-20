Kadıköy’ün çok dinlenen rapçisi

Günümüzde en popüler müzik tarzları arasında yer alan rap müzik, her geçen gün dinleyici kitlesini genişletiyor. Kadıköylü genç rap sanatçısı Atabey Kayacı, yayınladığı ‘Başa Sar’ şarkısıyla 500 binin üzerinde dinleyiciye ulaştı

HABER: Simge KANSU/ Görkem DURUSOY

Dünyada ve Türkiye’de çok büyük bir dinleyici kitlesi bulunan ve özellikle genç kesimin ilgi odağı olan rap müzik, her geçen gün popülerliğini artırmaya devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz birkaç yılda müzik piyasalarını alt üst eden rap müzik, internetin yaygınlaşmasıyla beraber yeraltındaki köklerinden yeşerip müzik piyasasında kendisine önemli bir yer buldu. İşlediği konular ve protest doğası itibariyle rap kültürü, büyük bir dinleyici kitlesi tarafından sahiplenilmeye devam ediyor. Küçük yaşlardan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başlayan ve kariyerinde yükselişe geçen Kadıköylü genç sanatçı Atabey Kayacı, duygu ve düşüncelerini Gazete Kadıköy’e anlattı.

“YAKLAŞIK 200 ŞARKI KAYDETTİM”

21 yaşındaki rap sanatçısı Atabey Kayacı, tüm hayatının Kadıköy sokaklarında geçtiğini ve Kadıköy’ü çok sevdiğini dile getirdi. Kayacı, “Çocukluğumdan beri rap müzik dinleyici kitlesinin arasında yer alıyorum. 13 yaşımda piyasayı daha yakından takip etmeye başladım. Ortaokul yıllarımda arkadaşlarımla ders sırasında yazdığımız sözleri, teneffüslerde birbirimize okurduk. İçimde çok büyük bir heves oluşmaya başlamıştı ve 2012 senesinde ilk şarkımı kaydettim.” şeklinde konuştu ve sözlerine şöyle devam etti: “Müziklerin bazıları, sözlerin ise tamamı bana ait olmakla birlikte bugüne kadar yaklaşık 200 şarkı kaydettiğimi söyleyebilirim.”

Atabey Kayacı’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde Youtube platformuna yüklemiş olduğu son şarkısı ‘Başa Sar’, şimdiden 500 bin tıklanmayı geçti. Kayacı son şarkısı için şunları söyledi: “Başa Sar projesini tamamlamamız iki ay sürdü. Bu parçanın çok fazla dinleneceğini zaten tahmin ediyordum, nitekim öyle de oldu. Bu da beni yaptığım müziğe daha çok bağladı ve kendime olan inancımı kuvvetlendirdi.”

“BÜYÜK BİR KİTLEYE HİTAP EDİYORUZ”

Rap müzik sektörü hakkındaki düşüncelerini dile getiren Atabey Kayacı, “Rap müziğin hayatımda yer almaya başladığı zamanlardaki hali ve şimdiki hali arasında söz ve müzik olarak çok fazla fark var. Ancak ne kadar çok eleştirilirse eleştirilsin, ‘rap’in günümüzdeki halinin daha profesyonel olduğunu düşünüyorum. Rap müziğin daha özgür olup olmadığı konusu ise tartışılır. Çünkü rap müzik her zaman sert bir dile sahip oldu, bu özellik ise bazı kesimler tarafından eleştirilebilir kılıyor. Fakat ne olursa olsun, şu an söylediğimiz sözlerin çok daha büyük bir kitleye hitap ettiğini düşünüyorum.” dedi.

“ODAKLANIP SEVDİĞİNİZ İŞİ YAPIN”

Ailesinin en başından beri kendisini desteklediğini ve arkasında durduğunu belirten Atabey Kayacı, “Yakın çevremi oluşturan kişilerden hiçbir zaman kötü geri dönüş almadım. Çünkü işimi iyi yapıyorum. İleride daha çok müzik yapmak ve yaptığım müziği daha büyük kitlelere duyurmak istiyorum. Kendimi bildim bileli sevdiğim sahne için aranan bir sanatçı olmak ve insanlara yön verebileceğim bir seviyeye gelmek, şu an için en büyük amacım. Bu amaç uğruna çalışmalarımı sürdürüyorum.” şeklinde konuştu.

Kadıköylü genç sanatçı Atabey Kayacı, bu işi yapmak isteyenlere tavsiyelerde de bulundu. Kayacı, “Umudunuzu yitirmeyin, kendinize güvenin ve kendinizi sürekli eleştirin. Parasız kalın. Emin olun bu sizi daha çok geliştirecek, çevrenizi ve kendinizi daha iyi yönetmenizi sağlayacaktır. Zaten işinizi iyi yaparsanız, para size her zaman gelir. Hiçbir zaman ilk amacınız para olmasın, odaklanıp sevdiğiniz işi daha iyi yapmaya çalışın.” dedi.