Kadıköy’ün ağaçları konuşmaya başladı!

Kadıköy Belediyesi, ağaçları korumak ve ağaç sevgisini aşılamak amacıyla “Ağacını Tanı” uygulaması başlattı

Korona virüsü salgını bize aslında doğaya ve çevreye daha çok sahip çıkmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Yaşantımızın çok önemli bir parçası olan yeşile sıkı sıkıya bağlanmanın hayati bir değer taşıdığını gösterdi. Evlere kapandığımız şu zor günlerde, pencereden ya da balkondan dışarı baktığımızda bir ağaç görmek yüzümüzü güldürdü; ağacı mesken eyleyen kuşların o hoş nidaları da ruhumuzu sevindirdi. Kadıköy'ün doğasına ve çevresine uyguladığı çalışmalarla sahip çıkan Kadıköy Belediyesi de yeni bir çalışmaya daha imza attı; “Ağacını Tanı” uygulamasını hayata geçirdi.

“AĞAÇ SEVGİSİNİ AŞILAMAK İSTİYORUZ”

Uygulama hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için biraraya geldiğimiz Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Leyla Terzi ağaçları korumak, ağaç sevgisini aşılamak ve bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla “Ağacını Tanı” uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek şöyle devam etti; “Özellikle Fenerbahçe Parkı'nda tarihi tescilli ağaçlarımız var. Bu ağaçlarımızı tanıtmak istedik ve hemen onlar hakkında araştırmaya başladık. Ağaçların önüne onları tanıtan kısa bilgilerin olduğu tabelalar yerleştirdik. Ama daha farklı ne yapabilirizi de düşündük ve Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün desteğiyle bir telefon uygulaması geliştirdik. Telefonunuza bu uygulamayı indirdiğiniz zaman tabelanın üzerindeki QR kodunu okuttuğunuzda ağaç hakkında daha detaylı bilgiye ulaşıyorsunuz.”

Uygulamanın bir ekip çalışması sayesinde başladığını belirten Terzi, “Tabelaları ağaçlara zarar vermeyecek şekilde önlerine demir ayak yaparak betonladık. Tabelanın üstünde ağacın adı, ağaç hakkında kısa bilgi, uygulamanın, Kadıköy Belediyesi'nin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ismi, konulduğu yıl ve QR kodu yer alıyor.” dedi.

“KORUMALI VE SAYGI DUYMALIYIZ”

“Pilot bölge olarak Fenerbahçe Parkı'nı seçtik. Şu an uygulamada Kadıköy'ün genel havasını yansıtan sedir, sakız, kızılçam... gibi 17 ağaç hakkında bilgi var.” diyen Leyla Terzi, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Moda'da yol ve park ağaçları belirledik. Üçüncü etap Özgürlük Parkı olacak. Sonra Yoğurtçu, Koşuyolu parkı diye devam edecek. Kadıköy'ün geneline bu çalışmayı yayacağız. Uygulamada 'Merhaba ben Atlas Sediri. Yaklaşık 55 yaşındayım. Gövde çapım 52 cm olup, ülkemizin doğal türlerindenim' diyen ağaçlar kendilerini tanıtıyor ve hakkında bütün bilgiyi anlatıyor.”

İçindeki bulunduğumuz bu zor günlerin artık doğaya dönülmesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini dile getiren Terzi, son olarak sözlerine şunları ekledi; “Ağaçlarımızı korumak, onların bir canlı olduğunu unutmamak ve onlara saygı duymak zorundayız.”







