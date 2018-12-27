Kadıköy’ün 2018’ine panoramik bir bakış

Bir yılı daha geride bırakırken dünyada ve Türkiye’de çok şey yaşandı. Kadıköy de bunlardan nasibini aldı ama Kadıköy, 2018’deki tüm umutsuzluğa rağmen güzel haberlerle gündeme geldi. Hazırsanız sizi 1 yıllık zaman tünelinden geçirelim...

KAL pansiyon açıldı

Kadıköy Belediyesi, KALİD, KALEV, veliler ve mezunların dayanışmasıyla Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri için pansiyon binası yapıldı. 300 öğrencinin kalabileceği pansiyon binasının açılışı öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin katıldığı etkinlikle gerçekleştirildi.

İBB otoparka el koydu

Kadıköy Belediyesi’nin kullandığı Hasanpaşa’daki otoparka, çevik kuvvet ve TOMA eşliğinde gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri otoparka el koydu.

Çocuklar merkezine kavuştu

Çocuk dostu mimari yaklaşım, çocuk bakış açısına göre planlanmış mekân kullanımının esas alındığı Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi kapılarını açtı. 155 kişilik gösteri salonu olan merkezde yıl boyunca çocuk tiyatroları ve sinema gösterimleri yapıldı. Çocuk Kültür Merkezi’nde ayrıca atölye programları da gerçekleşti.

Haydarpaşa’nın trenleri çekildi

Yedi yıl önce ulaşıma kapatılan Haydarpaşa Garı’nın eski rayları söküldü. Yüksek hızlı trenlerin Haydarpaşa Garı’na gelmesi için eski banliyö trenleri de ger dönüşüm için parçalandı.

Acıbadem’de lahit bulundu

Kadıköy Acıbadem mahallesinde yer alan General Ali Rıza Ersin Teknik ve Meslek Lisesi’nin inşaat arazisinde tarihi su kanalları kalıntıları ve lahit bulundu.

“Arkeolojinin delikanlısı”na veda

Türkiye’nin ilk kadın arkeologlarından olan Muhibbe Darga, Moda’daki evinde 97 yaşında hayatını kaybetti.

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları kuruldu

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları, “Tarih öncesi Dönemden Ortaçağ’a Kadıköy Arkeolojisi” adlı ilk kitabıyla kuruluşunu ilan etti.

Haldun Taner Müze Evi açıldı

Usta yazar Haldun Taner’in ismi Kadıköy Belediyesi tarafından projelendirilen bir müzeyle yaşamaya devam ediyor. Taner’in eserlerinin ve bazı kişisel eşyalarının sergilendiği, tiyatro dünyasına yeni eserler katılmasını sağlayacak Haldun Taner Müze Evi usta yazarın doğum gününde açıldı.

Halit Deringör hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin Yüksek Divan Kurulu Üyesi, Halit Deringör 96 yaşında hayatını kaybetti. Kadıköy’de dünyaya gelen Deringör hem Fenerbahçe’de hem de milli takımda uzun yıllar forma giymişti.

Oyuncular hayvanlar için kamera karşısına geçti

Sinema ve televizyon dünyasından 18 ünlü oyuncu hayvanların hediyelik eşya gibi satılması yerine sahiplenilmesi için Kadıköy Belediyesi tarafından sürdürülen “Satın Alma Sahiplen” kampanyası için bir araya geldi. Hayvanlar için kamera karşısına geçen oyuncular evlerini paylaştıkları hayvanlarla yaşadıkları deneyimleri, anılarını anlattı.

Üçüncü defa yürüdüler

Kadıköy Tiyatroları Platformu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü Kadıköy’de üçüncü kez düzenlediği yürüyüşle kutladı.

Ayrılık Çeşmesi restore edildi

Kadıköy Belediyesi’nin yürüttüğü Ayrılık Çeşmesi’nin restorasyonu tamamlandı. Çeşmenin hemen arkasında yer alan namazgaha ait olan taş kalıntılar da bu kazılar sonucu ortaya çıkarıldı.

Kadıköy’ün karnesi pekiyi

“Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” açıklandı. 37 ilçenin baz alındığı çalışmada Kadıköy Belediyesi en yüksek puanı alan belediye oldu.

Kuşdili planları onaylandı

Kuşdili Çayırı’nın altına “zeminaltı katlı otopark” yapılmasını öngören imar planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. İmar planlarına itiraz edildi.

“Sinematek” tanıtıldı

Kadıköy Belediyesi’nin Yoğurtçu Parkı yakınlarında inşaatına başladığı ve yapımı devam eden Sinematek/Sinemaevi, Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı.

Müzik bölümü kapatıldı

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü yer sorunu gerekçe gösterilerek YÖK tarafından 25 Mayıs’ta kapatıldı. Öğrenciler kararı müzikle protesto etti.

Semavi Eyice yaşamını yitirdi

Türkiye’nin ilk “Bizans Sanatı” uzmanı, sanat tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Çocuk yaşta ailesi ile Kadıköy’e göç eden Eyice, 400’ü aşkın makale ve çok sayıda kitaba imza atmıştı.

Çevre Festivali düzenlendi

Kadıköy Belediyesi’nin çağrısı ile doğaya emek veren 68 demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, platform ve inisiyatifin biraraya geldiği Kadıköy Çevre Festivali düzenlendi.

Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi açıldı

Kadıköy Belediyesi, Kadıköylüler için yeni bir yaşam alanı olan Kemal Sunal Parkı Ekolojik Yaşam Merkezi’ni 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açtı. “Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi” projesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği ‘2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri’ yarışmasında ödüle layık görüldü.

Ali Koç başkan oldu

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92’sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün yeni başkanı oldu.

Yeşilçam’ın hafızasına veda

Yeşilçam sinemasına set fotoğrafçısı olarak yaptığı tanıklıkla, Türkiye sinema tarihine büyük bir arşiv bırakan Kadıköylü fotoğraf sanatçısı Güngör Özsoy hayatını kaybetti.

Fikirtepe’de çadır kent kuruldu

Fikirtepe’de kentsel dönüşüm için anlaştıkları firma inşaata başlamadığı için yüzlerce aile mağdur oldu. Bir yıldır kira yardımı alamayan Fikirtepeliler inşaat alanına çadır kurdu.

Kadıköy’de sahaf festivali düzenlendi

Kadıköy Belediyesi ve Beyoğlu Sahaflar Derneği’nin işbirliğiyle bu sene ilki düzenlenen Kadıköy Sahaf Günleri, 42 sahafı yüzlerce okurla buluşturdu.

Kalamış’ta yoga zamanı

Uluslararası Yoga Günü İstanbul Hindistan Başkonsolosluğu, Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Yoga Merkezi işbirliği ile düzenlenen etkinlikte kutlandı.

Ragbiciler Kadıköy’de buluştu

Kadıköy Belediyesi desteği ve ev sahipliğinde, Ragbi Lig Derneği tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Uluslar arası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası”, 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde 27 takımın katılımıyla Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi’nde gerçekleşti.

En Kahraman Rıdvan Kadıköy’de

Kadıköy Belediyesi, Gırgır dergisinin efsanevi ve unutulmaz çizgi kahramanlarından olan En Kahraman Rıdvan tiplemesinin heykelini yaptırdı. Heykel, Karikatür Evi’nin dış cephesine yerleştirildi.

Haydarpaşa’dan tarih çıktı

Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Haydarpaşa Garı’nın çevresinde 2 ay boyunca sessiz sedasız arkeolojik kazı yapıldı. Gazete Kadıköy’ün yaptığı haberden sonra gündeme gelen kazılarla ilgili yetkililer açıklama yapmak zorunda kaldı. Kazılarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda tarihi eserin bulunduğu açıklandı. Kazı alanında bir de ilk olarak Gazete Kadıköy’ün fotoğrafladığı bin yıllık bir iskelet bulundu.

Nuhoğlu çocuklar için yüzdü

Geçtiğimiz yıl iki kıta arasında kulaç atan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu bu yıl da çocukların geleceği için yüzdü. Nuhoğlu yarışı 1 saat 16 dakika 55 saniyede tamamladı.

Güreş şubesi kapandı

Türkiye’nin en eski kulüplerinden Haydarpaşa Demirspor küçülme kararı alarak serbest güreş şubesini kapattı ve futbolda yarışmacı liglere girmeme kararı aldı.

45 katlı otele onay

Taşyapı’nın Koşuyolu’ndaki 80 metrelik otel inşaatının 11. İdare Mahkemesi tarafından durdurulmasına ilişkin karar, istinaf mahkemesinde usul gerekçesiyle bozuldu.

Kadıköy’ün 4 yılı kitap oldu

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları, “Yereli Yönetmek: Kadıköylüler Anlatıyor” kitabını okurlarla buluşturdu. Kitap, 4 yıllık bir deneyimi tüm tarafların düşüncelerine yer vererek aktarıyor.

Plaklarla üçüncü buluşma

Plakseverlerin 3. defa buluştuğu Kadıköy Plak Günleri’nde, İstanbul’un önemli plakçıları açtıkları 25 stantta yüzlerce plağı görücüye çıkardı. Türkiye’nin en büyük plak buluşmasında, gün boyu taş plaklardan nağmeler yükseldi, Müzeyyen Senar’ın da 100. yaşı kutlandı.

Kadıköy en havalı ilçe seçildi

Kadıköy, İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out’un hazırladığ ‘En Havalı 50 Semt’ listesinde 43. sırada yer aldı. Listeye giren Kadıköy aynı zamanda dünyanın gündeminde de yer aldı. Türkiye’den tek adres olarak gösterilen Kadıköy, The New York Times ve Los Angeles Times gibi ABD’nin büyük gazetelerine de “özgürlüğün mekânı” temasıyla konu oldu.

Fenerbahçe permakültür bahçesine ödül

Fenerbahçe Parkı’ndaki bir dönümlük arazide, organik tarımla teknolojiyi birleştiren İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi Permakültür Kulübü öğrencileri Çin’den ödül kazandı.

“Kadıköy Tiyatro”nun temeli atıldı

Kadıköy Belediyesi, İstanbul’un en önemli tiyatro atmosferine sahip Kadıköy’e yepyeni bir tiyatro binası kazandırmak için yola çıktı. İstanbul’un önemli gösteri sanatları merkezlerinden biri haline gelecek ‘Kadıköy Tiyatro’ binasının temeli Acıbadem’de tiyatro sanatçıları ile birlikte atıldı.

Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı açıldı

Kadıköy Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen “Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı” açıldı. Türkiye’nin ilk afet eğitim ve bilinçlendirme parkı olma özelliği taşıyan parkta doğal afetler konusunda halkı bilinçlendirecek etkinlikler yapılıyor.

Kurbağalıdere’de çalışmalar durdu

Beş yıldır devam eden ve 2019’un sonunda bitirilmesi planlanan Kurbağalıdere ıslah projesi durdu. Şantiye alanında çalışma yapılmazken, İBB konuyla ilgili açıklamada bulunmadı.

Sağlıklı Kentler Birliği Kadıköy’de toplandı

Türkiye’den birçok belediyenin içinde yer aldığı Sağlıklı Kentler Birliği, 30 Olağan Meclis Toplantısını 12-14 Ekim tarihleri arasında Kadıköy’de gerçekleştirdi.

Nuhoğlu yeniden aday oldu

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Yüzbinler Cumhuriyet için yürüdü

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın adresi Kadıköy oldu. Hafta başında başlayan etkinlikler, 29 Ekim’de Bağdat Caddesi’nde yüzbinlerin katıldığı yürüyüşle sonlandı.

"ATA’ya Saygı Zinciri"oluşturuldu

Kadıköylüler, Atatürk’ün 80. ölüm yıldönümünde Kadıköy Belediyesi’nin organizasyonuyla Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında yaklaşık 6,5 kilometrelik “9’u 5 Geçe Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturdu.

Sahipsiz hayvanlar için merkez

Kadıköy Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi binasının temeli, hayvan severlerle birlikte atıldı.

Marmaray yine ertelendi

2019 yılının başında açılacağı söylenen Haydarpaşa-Gebze banliyö hattının açılış tarihi belirsiz bir tarihe ertelendi.

Deniz ulaşımı durdu

İDO, 1 Aralık’tan itibaren Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Beşiktaş ve Adalar’dan oluşan iç hat seferlerini durdurma kararı aldı. Daha sonra bir açıklama daha yapan İDO, kararı ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Fikirtepe’de spor canlandı

Fikirtepe Dumlupınar Spor Kulübü, üç yılı aşkın süredir kullanılmaz durumda olan stadını yenileyerek tekrar kullanıma açtı.

Kadıköylüler kazandı

Meteoroloji arsasına 45 katlı 4 adet gökdelen inşa eden Taşyapı’nın Kadıköy Belediyesi’ne açtığı tazminat davasında kazanan taraf Kadıköylüler oldu.

Balıkçıların davası sonuçlandı

Fenerbahçe-Kalamış Limanı’ndan çıkarılmak istenen balıkçıların davalarında karara varıldı.11 iptal davasından ikisinde tahliye kararının durdurulması ve iptali, birinde ise yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Avanak Avni heykeli çalındı

Heykeltıraş Yunus Tonkuş tarafından yapılan ve Karikatür Evi’nin ziyaretçilerini selamlayan Avanak Avni heykeli çalındı.

Edebiyat belgeliği artık Kadıköy’de

Türkiye Yazarlar Sendikası Edebiyat Belgeliği, Yıldız Sarayı’nın deposundan Kadıköy’e taşındı. Belgelik, Söğütlüçeşme’deki Kemal Tahir Halk Kütüphanesi’ndeki yeni yerinde yazarların katılımıyla açıldı.

Usta sanatçılara soruşturma

Kadıköylü tiyatro sanatçıları Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında bir televizyon programındaki açıklamaları gerekçe gösterilerek soruşturma açıldı. İki sanatçı yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.