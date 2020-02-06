Kadıköylülerin bilgileri güvende!

Vatandaşlara daha sağlıklı bir hizmet verebilmek için TC Kimlik No ile işlem yapıldığını belirten Gülden Civelek, “ Vatandaşların bilgileri kurumsal bir yerde güvende, içleri rahat olsun” diyor

Kadıköy Belediyesi Kurumsal İletişim Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Çağrı Merkezi, 7 gün 24 saat 444 5 522 no’lu telefondan Kadıköylülerin taleplerini, isteklerini ve şikayetlerini alıyor. Çağrı Merkezi’nden Gülden Civelek, merkezin belediye ile vatandaş arasında bir köprü görevi gördüğünü söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Vatandaşlardan çok farklı istek ve talepler geliyor. Kaldırımdan yol işgaline, vergi borcundan çöpe kadar bütün istekleri, şikayetleri ve talepleri dinliyoruz ve not alıyoruz. Aldığımız bilgileri ilgili müdürlüklerle paylaşıyoruz. Konularla ilgili olumlu ya da olumsuz bütün gelişmeler hakkında da vatandaşları bilgilendiriyoruz.”

“VATANDAŞIN İÇİ RAHAT OLSUN”

“Sadece şikâyet ve istek telefonu değil ayrıca tebrik ve teşekkür telefonu da alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor.” diyen Civelek, “Ama işlerimizin güvenlik çerçevesinde sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için de T.C kimlik numarası gerekiyor. Çünkü gerçek kişilerle doğru iletişim kuruyoruz. Örneğin kişi aradığı zaman ismini ve soy ismini söylüyor. Sonra biz bu kişiye ulaşmak istiyoruz. Ama verilen bilgiler doğru olmayabiliyor. Bu yüzden hem vatandaşların güvenliği için hem de işlerin sağlıklı bir şekilde yol alabilmesi için T.C kimlik numarası önem taşıyor. Vatandaşların bilgileri kurumsal bir yerde güvende, bu nedenle içleri rahat olsun.” şeklinde konuştu.

Kadıköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde Yönetim Bilgi Sistemleri Sorumlusu olarak görev yapan Onur Usta da Çağrı Merkezi’nin arandığında neden T.C kimlik numarası istendiğine dair şu aydınlatıcı ve yol gösterici bilgileri paylaşıyor: “Bunun iki açıklaması var. Birincisi resmi boyutu. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 46. Maddesi’nde ‘Kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfus kayıtları arasında bağ kurmak, kişilerin kaydına ulaşmak ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar arasında ilişki sağlamak amacını taşıyan bir numara sistemidir.’ bilgisi yer alır. Bu işin yasal boyutu. Bir de belediyecilik tarafı var. Daha önce sicil numarası ile işlem yapıldığında çok fazla sıkıntıya neden olabiliyordu. Vatandaşa ya da şirkete birden fazla sicil numarası verilebiliyor. Bundan kaynaklı daha sonra sıkıntı yaşanabiliyor. T.C kimlik numarası devlet katında benzersiz bir numara. Bir vatandaşı birden farklı numarayla kaydetme ortadan kaldırılmış oluyor.”

“DAHA GÜVENLİ VE SAĞLIKLI”

“Vatandaşın bizden ne zaman ne istediğini, sorun için mi yoksa teşekkür etmek için mi ya da bir sosyal hizmet nedeniyle mi geldiğini görebilir hale geldik.” diyen Onur Usta, bilgilendirmeyi şöyle sürdürüyor: “Daha iyi hizmet verebilmek için sadece mali işlerde değil bütün hizmetlerde T.C kimlik numarası ile işlem yapılıyor. Eskiden böyle bir bağlantı yoktu. Sistem daha basit bir düzeydeydi. T.C kimlik numarası daha benzersiz bir numara olduğu için vatandaş bize geldiği zaman şikayet ve önerilerini birarada tutabiliyoruz. Bu sistem ile vatandaşa daha sağlıklı ve güvenlikli bir hizmet verebiliyoruz.”