Kadıköylüler Ata'yı anmak için el ele verdi

Kadıköylüler 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için el ele verdi, 6,5 kilometrelik “Ata'ya Saygı Zinciri” oluşturdu. Anmaya katılan Başkan Odabaşı, “Bugün burada sadece Kadıköylüler yok. Bütün Türkiye burada.” dedi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 81. yılında Kadıköy'de binlerce kişinin katılımıyla oluşturulan 6,5 kilometrelik “Ata'ya Saygı Zinciri” ile anıldı. Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolu boyunca oluşturulan Ata'ya Saygı Zinciri'ne Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşi Rojvan Odabaşı ve çocukları Rona ve Asmin ile birlikte katıldı. Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla el ele veren binclerce kişi saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı hep bir ağızdan coşkulu bir şekilde okundu. Anmaya denizden tekneler sirenleriyle, havadan ise paramotocular açtıkları Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle destek verdi. 7'den 70'e bütün Kadıköyüler'in katıldığı anmada ayrıca deniz içinde dev Türk bayrakları da açıldı.

“Bütün Türkiye burada”

Anma töreninde düşüncelerini dile getiren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ata'ya Saygı Zinciri'nin Kadıköy'ün birlik ve beraberlik içerisinde Ata'sının yolunda yürüdüğünün ve devrimlerine sahip çıktığının bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Başkan Odabaşı, “Bugün burada sadece Kadıköylüler yok. Bütün Türkiye burada. Kadıköy'de düzenlenen anma töreni her sene daha kalabalık oluyor. Çünkü Atatürk'ün bu ülke için yaptıklarını her geçen gün daha iyi anlıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Birgün değil hergün anıyoruz”

Anma törenine oğlu ile birlikte katılan Ahmet Emin Kaya, “Bugün daha gururluyuz. Çünkü anma çok daha kalabalıktı. Benim için bugünün bir anlamı daha var. O da oğlumun ilk 10 Kasım anması. Değerlerimize ve Atatürk'e daha çok sahip çıkacağız. “dedi.

“Her sene anma töreni için burada oluyoruz” diyen Yeşim Aydemir Mursal ise konuşmasına şöyle devam etti; “Bugün burada olduğumuz ve Atatürk'ü andığımız için çok mutluyuz. Bir değil her gün anıyoruz. Onun ilkelerinin arkasından gitmek ve o ilkeleri devam ettirmek bizim için büyük bir onur. Kızımla bu anı yaşamak ayrıca benim için gurur verici.”

Özgür Can Karadağ da şunları söyledi; “Çocuklarımıza Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in değerlerini anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu yıl ulusal günlere daha fazla değer verildiğini görmek çok güzel. Bu günkü kalabalık da onun bir göstergesi”