Kadıköylü çocukların yaz keyfi

Kadıköylü çocuklar Kadıköy Belediyesi Yaz Spor Okullarında yaz tatilinin tadını çıkardı. 1500’ün üzerinde çocuğun faydalandığı yaz spor okullarını ziyaret eden Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu çocuklarla ritim atölyesine katıldı, satranç oynadı

Kadıköylü çocuklar dolu dolu bir yaz geçirdi. Kadıköy Belediyesi bu yaz da Kadıköylü çocukların yaz tatilini eğlenceli geçirmesini sağladı. Kadıköy Belediyesi tarafından açılan yaz okulları sayesinde çocuklar hem öğrendi hem de eğlendi.

Kadıköy Belediyesi Spor Müdürlüğü tarafından üç dönem şeklinde düzenlenen yaz spor okulundan 1508 çocuk faydalandı. Yüzmeden basketbola, tenisten satranca toplam 11 branşın olduğu farklı yaz okulunda çocuklar yetenek ve ilgilerine göre spor dalları ile ilgili temel eğitimleri alırken ahşap boyama, ritim ve yaratıcı drama gibi atölyelere de katıldılar.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu yaz spor okulu öğrencilerini ziyaret etti. Çocuklar Nuhoğlu ile satranç oynadı ve sohbet etti. Çocukların yaz tatillerinde eğlenme ve eğitilmelerine katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Nuhoğlu, Çocuklar bu ülkenin geleceği, umudu. Onların iyi eğitim alması için, sağlıklı büyümesi, beslenmesi için çalışmak zorundayız. Kadıköy Belediyesi olarak çocuk ve gençlere yönelik çalışmalara büyük önem veriyoruz. Onların hem spor yapmasını hem sanat eğitimi almasını destekliyoruz. Çocuk sanat merkezimiz, yaz spor okullarımız, yaz tiyatro festivalimiz, etüt merkezlerimiz ile her alanda yanlarında olmaya destek vermeye çalışıyoruz. Onların bu faaliyetlerden faydalandıklarını ve mutlu olduklarını görmek çok güzel.” dedi.

Koşuyolu Parkı Spor Merkezi, Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Spor Merkezi, Caferağa Spor salonu ile Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi olmak üzere 12 Haziran'dan bu yana dört noktada süren yaz okulu bu hafta sona eriyor.