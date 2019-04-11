Kadıköy’e yeni adet: Lokmacılar!

Onlarca restorant ve lokantaya ev sahipliği yapan Kadıköy’de yeni gözde; lokmacılar. Son 2-3 ayda Kadıköy’ün her yerinde açılan lokmacılar, ilgiyi nasıl değerlendiriyor, sonlanabileceğini düşünüyor mu?

Geçen hafta başladığımız iki bölümlük Kadıköy’ün değişen yemek trendleri dizisinde bu hafta lokmacıları mercek altına aldık. Son aylarda önlerinde kuyruk oluşan, şimdiden bir sosyal medya fenomeni haline gelmiş lokmacılara gösterilen rağbetin sebeplerinin ne olduğunu inceledik.

İlk lokmacı yaklaşık 7 ay önce açıldı ve Kadıköy’de açılan lokmacı sayısı şimdiden 10’u geçmiş durumda. Peki, ülkemizin farklı yerlerinde ‘hayır lokması’ diye ücretsiz dağıtılan lokmanın ücretli satışı başlayınca önünde kuyruklar oluşmasının sırrı ne? Lokmacılara sorduk...

“KALİTELİ YAPAN AYAKTA KALACAK”

Canberk Dağlı (Lokmancho): Açılalı 2 ay oldu. Lokmanın bir trend olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz fakat kaliteli olanın, bu işi iyi yapanın ayakta kalabileceğine inanıyorum. Lokmayı herkes çok farklı yapıyor. Oranları önemli, içine kattığınız şeyler önemli vs. Bu yazın sonuna kadar tüm lokmacılar iş yapar ama yazı bitirdiğimizde sadece iyi yapanlar ayakta kalır diye düşünüyorum. Lokma pahalı görülüyor ancak çikolatalar ciddi anlamda çok pahalı. Hayır lokmasıyla çok karşılaştırılıyor ancak bizimkinin onunla alakası yok. Çünkü biz şerbet kullanmıyoruz. Çikolata ve krema koyduğumuz için maliyeti arttırıyor. Sadece gençler gelmiyor, günde 10 insan geliyorsa 6-7’si yaş ortalaması yüksek insanlar.

“20-45 YAŞ ARASI TERCİH EDİYOR”

Onur Candan (Lokmaç): 3. ayımızdayız, yeni açıldık. Önceden esnaflığımız var ama tatlıyla, lokmayla uğraşmıyorduk. Burayı tercih etmemizin sebebi ortağımızla burada yaşamamız. Ben fotoğrafçıyım, diğer arkadaşım da heykeltıraş. Kahveci açma girişimimiz olmuştu ancak sonunda lokmacı açtık. Kadıköy’de en az 9 tane lokmacı var. Türkiye’nin bu kadar lokmacıya ihtiyacı yok, bu çok açık. Bir sene içinde bu 9 lokmacı 1’e veya 2’ye düşecektir. Lezzetini, markasını koruyanlar kalacak diğerleri batacaklar diye düşünüyorum. Bu kadar fazla olmasının ve karşı karşıya açılmasının bir manası yok. Talep var ama bu kadar ihtiyaç yok. Özel bir ürün ama özel ürünler az olmasıyla değer kazanır. Biz hamurda çok iddialıyız, tuzlu da lokma yapıyoruz. Bir şekilde fark yaratmaya çalışıyoruz. Kalitemizi de belirleyen bunlar. 20 ile 45 yaş arası insanlar tercih ediyor diyebiliriz.

“WAFFLE GİBİ DEVAM EDER”

Emir Kassar (Lokman Cheese): Burası oldukça güzel gidiyor. İnsanlar lokmayı seviyorlar, tadını enteresan buluyorlar. İnsanların tatlıyla da arası iyi. Genellikle gençler tercih ediyor diyebiliriz. Burası da lokasyondan kaynaklı diye düşünüyorum. Lokmacılar kapanmaz bence ve bir şekilde waffle gibi kendini devam ettirir diye düşünüyorum.

“NORMAL LOKMAYI YEMEZDİM”

Burak Ağbulak (Lokmata): Burası 6-7 aydır var. Lokmanın bir trend olduğunu kabul etmek zorundayız ve bize has mükemmel bir tat olduğunu düşünüyorum. Ben de bir gencim ve normal lokmayı yemezdim, ama çikolatalı, fındıklı bu lokmayı beğeniyorum. İnsanlar bunu tercih ettiler çünkü farklıydı. Sürekli halde sıra oluyor burada. İnsanların çoğu merak ettiğinden geliyor. İlk biz açıldık ve tat olarak daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Lokmacılık bir trend, tabii ki bir şekilde azalabilir de ancak şu anda her şey yolunda.