Kadıköy’e Tarihi Kentler Birliği ödülü

Kadıköy Belediyesi beş projesiyle Tarihi Kentler Birliği’nden “uygulama ödülü” aldı. Ödül töreni YAPEX Restorasyon Fuarı’nda gerçekleşti

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu sene 16’ıncısı düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda kazanan belediyelere ödülleri, Antalya’da YAPEX Fuarı’nda düzenlenen törenle verildi. Kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlenen yarışmada Kadıköy Belediyesi, Suadiye Sanat Atölyeleri, Karikatür Evi, Gençlik Sanat Merkezi Projeleri, Sosyal Hizmet Merkezi ve Ladikli Ahmet Ağa Çeşmesi Restorasyonu ile Uygulama Ödülü’ne layık görüldü.

ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtım işbirliğinde düzenlenen ve her yıl restorasyon ve yapı sektörüyle; tarihi belediyeleri, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getiren YAPEX Restorasyon Fuarı “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nın ödül törenine ev sahipliği yaptı. Tarihi Kentler Birliği’nin kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlediği ve gelenekselleşen yarışmada bu sene 69 belediyeden toplam 143 proje değerlendirildi. TKB’nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu tarafından incelenen başvurular arasında ödül alan projeler YAPEX Fuarı’ndaki Özendirme Yarışması Sergisi’nde katılımcılarla paylaşıldı.

Kültür Mirasını Koruma ve Özendirme Yarışmasında Kadıköy Belediyesi kentte kültür odaklı canlandırma hareketini desteklediği, kent merkezinin farklı noktalarında sosyal ve kültürel işlevler ile kamusal merkezler yarattığı, nitelikli restorasyon uygulaması ve bütüncül koruma yaklaşımı gösterdiği Suadiye Sanat Atölyeleri, Karikatür Evi, Gençlik Sanat Merkezi Projeleri, Sosyal Hizmet Merkezi ve Ladikli Ahmet Ağa Çeşmesi Restorasyonu projeleri ile “Uygulama Ödülü”ne layık görüldü.

Kadıköy Belediyesi adına ödülü Fen İşleri Müdürü Oya Ramoğlu ve Etüt Proje Müdürü Leyla Terzi Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’dan aldı.