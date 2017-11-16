Kadıköy’e 2 yeni kurtarma botu

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü tarafından Denizciler Dayanışma Derneğine 2 adet kurtarma botu hibe edildi

Merkezi İspanya’da bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü tarafından hibe edilen botların devir teslim ve bayrak çekme töreni 11 Kasım Cumartesi günü Kalamış Marina’da gerçekleşti. Törende bir konuşma yapan Denizciler Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Argıç; “Dernek olarak şu ana kadar bin 200 kişiyi eğittik. Bunlardan 185’i Kalamış Marina’da 7 gün 24 saat nöbet tutarak aktif görev yapıyor. Arama kurtarma çalışmalarını, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan aldığımız yetkiyle yapıyoruz. İsimleri Tom ve Jerry olan botlar, 401 ve 402 olarak liman başkanlığına kayıt edildi.” dedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü adına konuşan Aitor Zabalgogeazkoa; botları bağışlamaya karar verdiklerinde, bu botları kim en iyi şekilde kullanır diye düşündüklerini, botların can kurtarmaya devam etmesi için Denizciler Dayanışma Derneği’ne bağışlamaya karar verdiklerini, botların çalışmaya devam etmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.