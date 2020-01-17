Kadıköy’den Roma’ya saç tasarımı

Nisan ayında İtalya’nın başkenti Roma’da 33 ülkeden berberlerin yarışacağı uluslararası saç tasarımı yarışması düzenlenecek. Yarışmada Türkiye’yi temsil edecek berberlerden biri de Gazete Kadıköy’ün komşusu Harun Mencütekin

Kadıköylü erkek kuaförü Harun Mencütekin, 4-5 Nisan tarihinde Roma’da yapılacak uluslararası yarışma için yapılan elemelerde başarılı kesimleriyle en iyi erkek kuaförleri arasından seçilerek, Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Bir yıl önce Söğütlüçeşme Caddesi Elmalıçeşme sokakta kendi yerini açan 28 yaşındaki Harun Mencütekin’le hayalini kurduğu yarışma sonrası yapacaklarını hem de erkek kuaförlüğünün inceliklerini konuştuk.

Biraz kendinizden bahseder misiniz? Kuaförlüğe nasıl başladınız?

Ben Karslıyım. Ortaokul bitti. Biraz maddi durumdan kaynaklanan nedenlerle babam bir anda karar verdi ve ‘İstanbul’a gidiyoruz ‘dedi. Amca çocuklarım kuafördü beni yanlarına aldılar, bir, bir buçuk sene onların yanında çalıştım. Sonra Kadıköy’de başka bir kuaförde 12 sene çalıştım. Orada hayatım değişti. Hedeflerim vardı. Hedeflerime ulaşmam için önce bir salon açmam gerekiyordu. Avrupa hedefim vardı onu da bu sene gerçekleştireceğim. Türkiye’yi Roma’da temsil edeceğim.

Kadın kuaförleriyle erkek kuaförleri arasında ne fark var? Kadınların kuaförleriyle arasında başka bir ilişki vardır, kolay kolay değiştirmezler. Erkeklerde de böyle mi?

Erkeklerde bayanlardan daha çok bağlılık var bence. Ve erkeklerde de artık çok bakım var. Erkek kuaförleri şu anda baya iyi bir noktada. Eskiden saç sakal vardı. Şu anda saç boyasından, röflesi, permasına kadar her şey var. Bakım konusunda erkekler kadınların önüne geçmiş diyebiliriz. Son zamanlarda erkek kuaförleri popüler oldu. Çünkü çok gelişti.

Kadın saçı da kesiyor musunuz? Farkı nedir?

Modeline göre değişir ama bir tık daha zordur. İstesek onu da yaparız ama bizim önceliğimiz erkek saçı. Birini yapalım onu da iyi bir şekilde yapalım istiyoruz.

“PERMA MODA”

Erkekler nasıl kesim istiyor?

Şu anda hep aynı gidiyor. Yanları sıfırlama çıkıyoruz. Kısadan uzuna doğru gidiyoruz. Şu anda perma çok moda. Sakal da çok moda. Bu sene katlı kesimler moda. Kısadan uzuna doğru modeller çok isteniyor

Erkeklerin saçlarıyla nasıl dertleri oluyor?

Erkeklerin en büyük derdi saçının yağlı olması ve dökülmesi. “Saçım yağlı, çok yıprandı ne yapabilirim” diyorlar. Dökülüyorsa ona yapacak pek bir şeyimiz yok. Ama saçları canlı tutmak için bakımlarımız var onları yapıyoruz.

Çabuk yağlanan saçlara ne öneriyorsunuz?

Bizim burada buharlı maskemiz var onu uyguluyoruz. Onun dışında bitkisel şampuan kullanmalarını öneriyoruz. Benim en çok önerdiğim şey sabun. Bıttım sabunları var. Onlar hem yağı alıyor hem de ince telli saçları daha güzel gösteriyor.

Müşterilerle muhabbet ediyor musunuz? Ne anlatıyorlar?

Çok ediyoruz. Herkesle aynı olmuyor ama müşterilerimizle kanka gibiyiz. Aile sorunlarını, işlerini pek çok şey anlatıyorlar

Erkekler en çok ne konuşuyor?

En çok futbol konuşuyoruz. Onun dışında gündem konuşuyoruz.

Kadıköy dışında müşteriniz var mı?

Çok İzmir’den müşterimiz geliyor. Başka türlü bir bağlılık oluyor. Bence erkekler bakım konusunda çok önde.

“MUTSUZ ÇALIŞMIYORUZ”

En yoğun olduğunuz saatler ne oluyor?

Akşam saatleri yoğun oluyor. Tatil günleri de yoğun oluyor. Sabah 08.30 ile akşam 21.00’e kadar çalışıyoruz. Burada beş arkadaş var dönüşümlü çalışıyorlar. Çalışan arkadaşların dinlenmesine ve mutlu olmasına önem veriyorum. Yani mutsuz çalışmıyoruz.

Şunun saçını kesseydim dediğiniz kimse var mı?

Galatasaray futbolcularının saçını kesmek isterim. En büyük hayallerimden biri o. Daha doğrusu futbolcuların ünlülerin saçını kesmek isterim.

Hedefleriniz neler?

Bir gün Kadıköy’ün en büyük salonunu açacağım. Erkeklerle ilgili, yani erkek bakımı ile ilgili ne varsa salonuma koyacağım.