Kadıköy’den Pülümür’e dayanışma köprüsü

Pülümür’deki ihtiyaç sahibi çocuklar için Acıbadem, Rasimpaşa ve Koşuyolu Gönüllü Evleri el ele verdi, “Eğitim İçin Bir El De Sen Tut” kampanyasını hayata geçirdi

Kadıköy Belediyesi Acıbadem, Rasimpaşa ve Koşuyolu Gönüllü Evleri, Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklar için biraraya geldi ve “Eğitim İçin Bir El De Sen Tut” isimli destek kampanyası başlattı. Pülümür Belediyesi tarafından belirlenen 150 çocuğun bot, mont, çanta, okul forması, atkı ve bere gibi ihtiyaçlarının karşılanacağı destek kampanyası, 15 Eylül’e kadar devam edecek. Kampanya ayrıca ilçedeki Dede Korkut İlköğretim Okulu’nda kütüphane kurulması için kitap, Gazi Anadolu Lisesi’ndeki müzik sınıfı için müzik aletleri bağışını da kapsıyor.

“15 EYLÜL’DE PÜLÜMÜR’E BEKLİYORUZ”

“Eğitim İçin Bir El De Sen Tut” destek kampanyasında gerçekleşecek kitap ve müzik aletleri bağışının yıl boyunca yapılabileceğine dikkat çeken Koşuyolu Gönüllü Evi Başkan Yardımcısı Mine Özkul, Acıbadem Gönüllü Evi’nin Pülümür’deki ihtiyaç sahibi öğrencilere forma göndermek için iki yıl destek kampanyası düzenlediğini hatırlattı. Özkul, “Bu yıl ise üç gönüllü evi biraraya geldik ve güçlerimizi birleştirdik. Bu sayede kampanyanın kapsamı genişledi ve kampanya daha fazla çocuğa dokunacak. Bu kampanyaya destek veren firmalar da var. Ama en büyük desteği Kadıköy Belediyesi veriyor. Verilen desteğin gücünü ve güzelliğini 150 çocuğumuz ile paylaşmak adına 15 Eylül’de Pülümür’de olacağız. Kadıköylülerin de çocukların mutluluğuna ortak olmaları için Pülümür’e gelmelerini istiyoruz. Formaları önceden göndereceğiz. Ama bot, mont, çanta, atkı ve bere gibi ihtiyaçlar ile müzik sınıfı için piyanoyu yanımızda götüreceğiz.” dedi.

Kadıköylünün doğaya ve insana dokunmayı sevdiğini ve kısa bir süre önce başlayan kampanyanın çok fazla destek gördüğünü dile getiren Mine Özkul, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bu ve buna benzer kampanyaların sürekli olması çok önemli. Kampanyaların devam etmesi için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Türkiye’nin her köşesine dokunmak istiyoruz. Gönlümüzden müzik ve spor okullarının kurulması da geçiyor. Çok fazla yetenekli çocuğumuz var. ”

“EKİLEN TOHUMU YEŞERTİYORUZ”

“İki yıl önce bir arkadaşım Pülümür’deki çocukların okul formasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de gönüllü evi olarak bir tohum ektik. Bu tohumu da iki yıl sonra birlikte yeşertelim dedik.” diyen Acıbadem Gönüllü Evi Başkan Yardımcısı Ali Toroz, “Tohumu yeşertmek için Rasimpaşa ve Koşuyolu Gönüllü Evi’nden tam destek geldi. Destekle daha da büyüdük ve güçlendik. İnsanların mutlu olmasını istiyoruz. Mutlu etmek için yapılan ve yapılacak destek kampanyalarıyla yardım elini uzatmak istiyoruz. Müzik sınıfının ileride müzik okuluna dönüşmesini de ümit ediyoruz. Nerede ihtiyaç talebi varsa orada olacağız. Kadıköy’ün sıcaklığı tüm Türkiye’yi sarmalı. Bizler köprü kuruyoruz. Bu köprülerin güçlü olması elimizde. Bu yardım kampanyaları ayrıca mahalle kültürünü yaşatmayı da amaçlıyor. Birlik ve beraberlik sağlanıyor.” dedi.

Çocuklara destek elini uzatmak isteyenler şu telefon numaralarından bilgi alabilirler: 0537 333 55 98 – 0530 246 12 25 – 0531 522 11 87