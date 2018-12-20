Kadıköy’den Adıyaman’a oyuncak köprüsü

TAK’ın ev sahipliği yaptığı “Her Çocuğa Bir Oyuncak” etkinliğinde çocuklar oyuncaklar için hediye paketleri hazırladı

Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK), 16 Aralık Pazar günü Rianne Koens Kayabaşı ile Serdar Kayabaşı tarafından organize edilen “Her Çocuğa Bir Oyuncak” isimli sıcacık bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İhtiyacı olan aileler ile oyuncak paylaşımını amaçlayan etkinlik kapsamında biraraya gelen anneler ve babalar çocuklarıyla birlikte oyuncakların paketleneceği kâğıttan hediye paketleri tasarladı ve boyadı. Çocuklar, eğlenceli bir o kadar öğretici olan etkinlikte, tasarlanan hediye paketleriyle İstanbul ve Adıyamdan’daki çocuklara gönderilecek oyuncakları sardı.

OYUNCAKLARI ÇOCUKLAR PAKETLEDİ

“Çevremizdeki ailelerden oyuncak toparlayabilsek ve ihtiyacı olan aileler ile paylaşsak ne güzel olur diye düşündük.” diyerek “Her Çocuğa Bir Oyuncak” etkinliğinin nasıl ortaya çıktığını dile getiren Rianne Koens, konuşmasına şöyle devam etti; “Bu düşüncemizi arkadaşlarımızla paylaştık. Herkesten çok güzel geri dönüşler aldık. TAK’ta toparlanan oyuncakları çocukların paketlemesini istedik. Çünkü bu etkinlikle hem oyuncağını hediye eden çocukları hem de oyuncağa ihtiyacı olan Adıyamanlı ve İstanbullu çocukları mutlu etmek istedik.”

YENİ YIL HEDİYESİ OLACAK

Oyuncakların çocuklara yeni yıl hediyesi olmasını istediklerini söyleyen Serdar Kayabaşı, “Çocuk bir oyuncakla belirli bir zaman oynar. Daha sonra yerini başka bir oyuncak alır. Bu oyuncaklara ihtiyacı olan çocuklar da var. Neden bu oyuncaklarla oynamasınlar? Paylaşmak gerekiyor.” dedi.

ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU OLDU

Kızı Camilia ile etkinliğe katılan Angelica Minaya, “Oyuncağı olmayan çocuklar ile oyuncak paylaşıyor olmak çok güzel bir duygu. Çocuklarımız bu gibi etkinliklerle paylaşmayı öğreniyor ve sorumluluk alıyor.” derken kızı Ela ile katılan Melisa Tan ise “Çocuklarımızla birlikte anlamlı ve güzel bir etkinlikteyiz. Kızım çocuklar için oyuncaklarından seçti. Şimdi burada oyuncakları saracağımız kâğıttan paketleri tasarladık ve boyadık. Eğlenceli bir şekilde paylaşımı yapmak çocuklarımızı çok mutlu etti.” İfadelerini kullandı.

“Her Çocuğa Bir Oyuncak” etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler TAK’ın (0216) 418 52 98 numaralı telefonunu arayarak etkinliği düzenleyen kişilere ulaşabilir.