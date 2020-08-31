Kadıköy’de Zafer Bayramı coşkusu: Klasik otomobillerle tur attılar

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılı Kadıköy’de araçların oluşturduğu Zafer Konvoyu ile coşkuyla kutlandı. Bir döneme damgasını vurmuş, rengârenk klasik otomobillerin öncülük ettiği Zafer Konvoyuna Kadıköylülerin ilgisi yoğundu

FOTOĞRAFLAR: Simge KANSU

Millî Mücadele’nin kaderini değiştiren 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl Kadıköy’de coşkuyla kutlanıyor. Bu yılki Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk tören 9:00’da Kadıköy Rıhtımda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından tören Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan’ın Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla son buldu. Kadıköy Belediyesi’nin “Bu Zafer Hepimizin” sloganıyla düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı Konvoyunda da renkli görüntüler yaşandı. Konvoya İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin (İKOD) bir döneme damgasını vurmuş nostaljik arabaları öncülük etti.

Kadıköy Belediyesi’nden yola çıkan nostaljik araçlara Zafer Tırı da marş ve şarkılar çalarak eşlik etti. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen etkinlikte, klasik otomobillerin yanı sıra motosikletliler, bisikletliler, patenciler de yer aldı. Zafer Bayramı’nı kutlamak isteyen yurttaşlar da araçları ile konvoya katıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Zafer Tırı’nın üzerinden, balkonlarından, pencerelerinden alkış ve bayraklarıyla konvoyu izleyen yurttaşları selamladı. Kadıköy sahil hattı, Bağdat Caddesi, Minibüs Caddesi, Acıbadem, Kozyatağı, Fikirtepe Mandıra Caddesi gibi Kadıköy’ün ana caddelerinden ilerleyen Zafer Konvoyuna Kadıköylülerin ilgisi yoğundu.

“KADIKÖYLÜLERE YAKIŞIR ŞEKİLDE KUTLAYACAĞIZ”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı günün anlam ve önemi hakkında, “Gönül isterdi ki Zafer Bayramı’nı daha büyük bir coşkuyla kutlayalım. Bu sene Fikirtepe’de büyük bir fener alayıyla kutlama planımız vardı ama yaşadığımız zor günlerde vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atmadan bu şekilde klasik arabalarla Kadıköy’de bayramı kutlayacağız. Önümüzdeki senelerde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Kadıköylülere yakışır şekilde kutlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KLASİK ARABALAR KADIKÖY’DE SAHNEDE

Bir zamanların sevilen ve unutulmaya yüz tutmuş klasik otomobilleri Zafer Bayramı nedeniyle Kadıköy Belediyesi’nin bahçesinde biraraya geldi. Tüm ulusal bayramlarda bu coşkuyu gelecek nesillere aktarmak amacıyla yollarda olmaya devam edeceğini dile getiren klasik tutkunları görüşlerini Gazete Kadıköy ile paylaştı.

Klasik arabalarla bayram coşkusunun iki kat daha da arttığını söyleyen İstanbul Klasik Otomobil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Erbay, “Her yıl olduğu gibi ulusal bayram kutlamalarında bugün de Kadıköy'de balonlarla bayraklarla süslenmiş klasiklerimizle yollardayız. 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yılında olmak gerçekten çok gurur verici. Bu önemli günde bizi yalnız bırakmayan tüm klasik severlere teşekkürlerimi iletiyorum. Klasik severlerle birlikte şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak tarifi imkânsız bir duygu. Bu arabalar bir döneme damgasını vurmuş efsanelerdir bu sebepten coşkumuz iki kat daha artıyor” şeklinde konuştu.

“YOLLARDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Her yıl etkinliklerde bulunmaya çalıştığını belirten klasik otomobil sahibi Tuncay Aydın, “Bu kulübe yaklaşık 5 yıldır üyeyim bu sebepten her etkinlikte bulunmaya çalışıyoruz. Zafer Bayramının coşkusunu klasiklerle birlikte yaşamak çok güzel. Klasik arabalar yok olmak üzere o yüzden değerini iyi bilmek gerekiyor. Bizim için ayrı bir tutku arabalarımıza sahip çıktığımız kadar Milli bayramlarımıza da sahip çıkıyoruz. O yüzden yollarda olmaya devam edeceğiz” dedi.

“KLASİK OTOMOBİL ÇOCUKLUK TUTKUM”

Klasik otomobil tutkusunun çocukluğundan geldiğini dile getiren Halil Gençkardeşler, “Arabalarla uğraşmak benim için çocukluktan gelen bir tutku, sevdiğimiz bir hobi çocukken bayramları büyük bir coşkuyla kutlardık. Bugün burada bu coşkuyu tekrardan yaşıyorum. Salgın sebebiyle arabalarla mesafeli yapılan kutlama çok iyi düşünülmüş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“GURURUMUZU KLASİKLERLE SÜSLEDİK”

Salgın sebebiyle kutlamaların mesafeli ve konvoy şeklinde olmasının daha mantıklı olduğunu vurgulayan Mustafa Özkar, “Bugünün anlam ve önemine dair söyleyeceğim tek şey hissettiğimiz gururdur. Salgın sebebiyle mesafeli, araçlarla yapılan kutlamayı çok mantıklı buluyorum. Bu gururu klasiklerle süslemek istedik bu yüzden üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimize inanıyorum” dedi.