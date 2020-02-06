Haftalık Bağımsız Gazete 06 Şubat 2020
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Kadıköy’de Sevgililer Günü Festivali

Potlaç Kadın Kooperatifi’nin düzenlediği Sevgililer Günü Festivali başladı. El emeği, özel tasarım ürünlerin sergilendiği festival Feneryolu El Emeği Sabit Pazar alanında 14 Şubat’a kadar devam edecek

Kadıköy’de Sevgililer Günü Festivali
GazeteKadıköy

Potlaç Kadın Kooperatifi, Sevgililer Günü için Feneryolu Mahallesi’ndeki sabit pazarda kadınların el emeği ürünlerini sergilediği bir festival düzenliyor. Takıdan ahşaba, el işlerinden, örgüye kadar birçok alanda üretim yapan kadınların ürünlerinin sergilendiği festival sevdiklerine farklı, özel tasarım hediye almak isteyenlere alternatifler sunuyor.

Kadıköy Belediyesi’nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek üzere 2016 yılında kurduğu Potlaç Kadın Girişimi geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi adıyla kuruluşunu ilan etti. Potlaç, 110 kadınla başladığı bu yola bugün 1000’i aşkın kadınla devam ediyor. Kadıköy Belediyesi’nin Feneryolu Mahallesi’nde kadın kooperatifine tahsis ettiği dükkânlar 14 Şubat’a kadar Sevgililer Günü Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler takı, örgü, tığ, dikiş, keçe, süsleme, boyama, çanta yapımı, bez bebek, oyuncak, kanaviçe, seramik, tahta işleri, cam, resim ve benzeri alanlarda üretilen birbirinden renkli el emeği ürünlere bu pazarda erişme imkânı bulacak.

Potlaç El Emeği Pazarı: Feneryolu Mah. Bağdat Cad. No: 131, Kadıköy

Etiketler; #Potlaç Kadın Kooperatifi #potlaç
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