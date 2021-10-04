Kadıköy’de plaklar, Neşet Ertaş için döndü

Plaksever Kadıköylüler, her sene olduğu gibi bu yıl da Plak Günleri’nde buluştu. Plak Günleri, bu yıl 2012’de aramızdan ayrılan halk ozanı Neşet Ertaş anısına düzenlendi.

Plak Günleri, bu yıl beşinci kez, 2-3 Ekim tarihlerinde Kadıköy Belediye bahçesinde gerçekleşti. Bu yıl, 2012’de hayata gözlerini yuman ünlü halk ozanı Neşet Ertaş anısına düzenlenen etkinlikte Bozlak geleneğinin yeni temsilcilerinden müzisyen İsmail Altunsaray, kapanış konserinde türkülerini Neşet Ertaş anısına söyledi.

Programın ilk gününde Türk popunun ilklerinden Ayferi ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Ayferi, Neşet Ertaş, Zeki Müren, Erol Büyükburç, Gönül Yazar gibi ünlü isimlerle de anılarını anlatırken böylesine bir festivalin gerçekleşmesinden kaynaklı çok mutlu olduğunu söyledi ve “İnsanlar beni hatırladığı için, burada bu kadar insanı gördüğüm için çok mutlu oldum. Benim için bir diğer güzelliği ise çok sevdiğim Neşet Ertaş anısına düzenlenmiş olması. Bir de gençleri görüyorum karşımda. O da beni ayrıca mutlu ediyor” diye konuştu.

3 Ekim Cumartesi günü müzik yazarı Murat Beşer, Ercan İmre ve Salih Karagöz ile plak kültürü ve koleksiyonerlik üzerine bir söyleşi gerçekleşirken Artemis Günebakanlı, Nilipek ve Nova Norda ile de “Yeni Oyuncular: Değişen Müzik Sektöründe Kuralları Kendin Yazmak” başlıklı bir söyleşi yapıldı.

Halk müziğinin duayen isimleri Ümit Tokcan ve Mazlum Çimen, plaklarını sevenleri için imzalarken, birinci gün programı Lalalar konseriyle noktalandı.

Etkinliğin ikinci gününde de gün boyunca müzik hiç durmadı. DJ setinin arkasına geçen Volkan Judocu, Mete Avunduk ve Abanoz, en güzel ezgileri plakseverler için çaldılar. İkinci gün, yine söyleşiler devam etti. Hakan Tamar ve Özgür Can Öney’in söyleşisiyle başlayan etkinlikler, Radyo Eksen Yayın Yönetmeni Gülşah Güray’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşiyle ve kapanış konseriyle sonlandı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da Plak Günleri’nde stantları gezerek, plaklar aldı ve müzikseverlerle sohbet etti. Geçen sene etkinliğin pandemi nedeniyle yapılamadığını belirten Odabaşı, “Yapamadığımız için içimizde ukde kalan, belediyenin yapması gereken bir işi yapamadığımızdan dolayı çok üzgündük. Bu sene, bu tarihe gelmesi bizim elimizde olmayan nedenlerle oldu. Yağmurlu bir havadayız ama sağolsunlar, plakseverler, sanatseverler, koleksiyonerler, satıcılar tüm stantları doldurdular. Yağmura rağmen baya bir gelen var. Bu sene belediye bahçemizde yapma durumunda kaldık. Önümüzdeki senelerde de plak günlerini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Plakseverler, Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Plak Günleri hakkında şunları söyledi:

Muhittin Esatoğlu: Her zaman olsa keşke. Senede bir az bile bence. Ben eskiciyim, dönem alırım. Takip de ederim. Gençlere özellikle plak sevgisinin aşılanması lazım. Cep telefonuyla müzik dinlenmez bence. O cızırtıyı duyacaksınız. Telefonla ancak iletişim yapılır.

Devrim Öztürk: Gayet olumlu böyle bir etkinliğin yapılması. Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Gönüllerine, emeklerine sağlık. Sadece plaklar konusunda değil her konuda eskiyi arayış çabaları var.

Kasım Kamberler: Dışarıdan, İzmir’den geliyorum ben. Sırf Plak Günleri için geldim İstanbul’a. Çok mutluyum. 10-12 yıldır plak biriktiriyorum. Hakkı verilerek, analog kültüre sadık kalarak yapılan yeni şeyler çok güzel ama bu asla parayı değerlendirme uğraşı değil. Bazı yerlerde antika gibi görülüyor. Öyle değil. Kolay yoldan para kazanma yolu olarak görülüyor bazen. 10 tane plağı olan, hazine buldum, zengin oldum gibi bakıyor. Bu işi araştırarak yapmak lazım.

Hüseyin Bedri Işık: Emekli öğretmenim. Çok plağımız var, yıllardır biriktiriyoruz. Böyle bir fuar olduğu zaman da geliyoruz. Bir plaktan 3-4 tane daha alırım. Elimde gördükleriniz de bende olan plaklar. Sevdiğim için tekrar tekrar alıyorum. 1978’den beri plak topluyorum. 5 bin kadar plağım var.

Mehmet Serper: Her sene geliyorum. Koleksiyoner değilim ama sevdiğim albümleri, plakları alıyorum. Tekrar başlaması, özellikle Kadıköy gibi bir yerde olması ayrıca güzel. İnsanlarda kaliteli müzik dinleme hevesi arttı. 42 yaşındayım. Kendimi bildim bileli evde plaklar vardı. Babadan kalma bir alışkanlık.