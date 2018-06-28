Kadıköy’de “Meeting Challenge” rüzgârı

Kadıköy’de yaşayan Muhammet Doğan, farklı kültürlerden insanlarla tanışmak için başlattığı “Meeting Challenge” projesiyle geçen sene 1022 insanla tanıştı

Şu sıralar Kadıköy’de gençler arasında “Meeting Challange” rüzgârı esiyor. Birbirini tanımayan yüzlerce insan bir sosyal medya hesabının çağırısıyla sokaklarda, meydanlarda, parklarda buluşarak birbirleriyle tanışıyor, gecenin geç saatlerine kadar birlikte eğleniyor. Meeting Challange aslında bir buluşma etkinliğinin ötesinde Kadıköy’de yaşayan Muhammet Doğan’ın 2017 yılında başladığı insanlarla tanışma projesine dayanıyor. Doğan, dünyayı dolaşarak yeni insanlarla tanışıyor ve onların hikâyelerini dinliyor. Doğan ile projenin çıkışını ve Kadıköy’de yüzlerce gencin katıldığı buluşmaları konuştuk.

1 YILDA BİNİN ÜZERİNDE İNSANLA TANIŞTI

Öncelikle siz kimsiniz?

Ben Haliç Üniversitesi’nde Amerikan Kültür ve Edebiyatı öğrencisiyim. Kadıköy’de yaşıyorum. Yıllarca “break dance” yaptım. İllüzyonla ilgiliyim, illüzyonist olmaya çalışıyorum.

Meeting Challenge projesi nedir ve nasıl başladı?

2016’nın sonunda aklıma geldi bu fikir. O arada kendi yakın arkadaşlarım ve kız arkadaşımla kötü bir dönem geçirmiştim. Kendimi yalnız ve boşlukta hissediyordum. Sonra artık önüme bakmalıyım ve bu boşluğu bir şekilde doldurmalıyım diye düşündüm. İllüzyona böyle başladım. İtalyanca da öğrendim biraz. Bunlar yetmedi bir zaman sonra; hala boşluk vardı. Ben de neden daha fazla insanla tanışmayayım diye düşündüm. Dans ile ilgili olduğumdan hep o çevreden arkadaşlarım vardı. Farklı çevrelerden, farklı ülkelerden, farklı sosyal sınıflardan insanlar olsun istedim yanımda. Bir proje olarak devam edeceğim yoktu aklımda. Kendi kendime küçük hedefler koyuyordum.

Sonrasında bir yıl içinde önce 500 kişiyle sonra 1000 kişiyle tanışma hedefi koydum. Bu süre zarfında Erasmus’a gittim İtalya’ya. Instagram fikri yoktu o sıralar. Sadece tanıştığım insanlarla ilgili küçük notlar alıp bir derleme yapmak istiyordum. Sonra fotoğraf çekelim hatıra olsun dedik. Sonra madem fotoğraf çekiyoruz; instagram hesabımız olsun oradan yayalım dedik. Bu kadar insanın ilgi göstereceğini bilmiyordum. Ben açtım arkadaşlarım takip eder beni bir süre sonra onlar da sıkılır bırakır, not defteri gibi kullanırım burayı diyordum.

Hedefinize ulaşabildiniz mi?

Hedefim 1000 kişiydi 2017’de 8 ülke ve 32 şehir gezdim. Yılsonunda 66 farklı ülke vatandaşı 1022 kişiyle tanıştım.

“BOTELLON KÜLTÜRÜ KADIKÖY’DE”

Tanışma kriteriniz ne?

Merhaba dediğim herkesi almıyorum tabi listeye. Kendi hikâyemi anlatmam, onun hikâyesini dinlemem lazım. Daha sonra bir fotoğraf çekiyorum ve listeme ekliyorum.

Toplu buluşmalar nasıl şekillendi?

İtalya’dayken bir kültürle tanıştım ve bundan müthiş zevk aldım. İspanya çıkışlı Botellon kültürü insanların partilerden önce şehrin büyük parklarında, sokaklarında buluşup birlikte içip eğlendiği bir kültür. Roma’da yaşadığım süre boyunca her hafta gittiğim bir park vardı. Çarşamba günleri 200-300 insan oluyor o parkta. Yüzlerce insanla tanışıyordum. Türkiye’ye gelince oradaki hayat tempomu yakalayamadım ve adeta âşık olduğum o parkı çok özlüyordum. ‘Neden burada yapamayalım ki?’ dedim. İlk çağrıyı yaptım yaklaşık 3-4 kişi geldi. Arkadaşlarımla birlikte 10 kişiydik. Buluşmalar devam etti ve sayılar artmaya başladı. En son geçen hafta yaptığımız buluşmada yaklaşık 200-300 kişi Moda Havuz’da (Mehmet Ayvalıtaş Parkı) buluştuk. Havuz, tıpkı o özlemini duyduğum Roma’daki park gibiydi.

“BENİM PROJEM OLMAKTAN ÇIKTI”

Bundan sonra nasıl şekillenecek proje?

Bu artık bir kişinin projesi olmaktan çıktı. Bu artık çok fazla kişiye ulaştı. Artık kendimden çok insanları buna nasıl katabilirim diye düşünüyorum. Benim kişisel projem devam edecek. Aynı zamanda diğer insanların da birbirleriyle tanışmasını sağlamak ve bu kültürü Kadıköy’de oturtmak istiyorum.

Bu sene hedefim geçen seneki sayıyı geçmek.

İnsanların bu kadar ilgi göstermesinin sebebi ne sizce?

Aylardır tanıştığım insanlarla birlikte fotoğraflarımı atıyorum. İnsanlar beni izlediler ve yaptığım iş onların da hoşuna gitti. Bu kültürün bir parçası olmak istediler diye düşünüyorum.

Siz de Instagam’dan @meetingchallenge hesabını takip edebilir, buluşmalara katılabilirsiniz