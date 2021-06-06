Kadıköy’de LGS heyecanı

Kadıköy Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) giren öğrencilerin için okul önlerinde açtığı stantlarda su, şeker ve maske desteği sundu

Kadıköy Belediyesi, bugün sınava giren öğrencilerin sınav heyecanını paylaşmak ve onlara destek vermek için okul önlerinde standlar kurdu.

MASKE DAĞITILDI, ÇAY İKRAM EDİLDİ

Bugün, 2 oturumlu olarak gerçekleşen sınavda okul önlerine kurulan standlarda maske, su ve şeker dağıtımı yapıldı, çay ve kahve ikram edildi.

ODABAŞI BAŞARILAR DİLEDİ

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, öğrencilere sınavda başarılar diledi.

Odabaşı paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Sevgili gençler, yaşanan tüm zorluklara rağmen güzel bir gelecek umuduyla hazırlandığınız Liselere Geçiş Sınavı’nda hepinize başarılar dilerim.”