Kadıköy’de Kış Sanat Festivali

Türkiye Gençlik Akademisi bu yıl 3. kez Kadıköy Belediyesi ile el ele vererek, Kış Sanat Festivali düzenliyor. 9 -10 Şubat tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan festivalin gelirleri Türkiye Gençlik Akademisi’nin yürüttüğü Hayat Ağacı projesi kapsamında robotik kodlama ve yazılım sınıflarının açılması amacıyla kullanılacak ve biletlere Mobilet.com üzerinden erişim sağlanabilecek.
Bu yıl festival programının ilk gününde radyocu Ali Bilal Bal söyleşisinin ardından Bulut Fabrikası tiyatro oyunu ve Yasemin Şefik stand-up gösterisi sahnede olacak. Günün kapanışı ise rock müzik grubu Sarmaşık ve Melis Danişmend konserleriyle olacak. Yine ilk gün sahne programlarının yanında Tango, Seramik ve Yaratıcı Drama Atölyeleri yer alıyor.
Festivalin ikinci gün programı da birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak. İkinci günü Ercan Kesal söyleşisiyle başlayacak festival, Tiyatro Mundus’un Dört Mevsim oyunu ile devam edecek. Ardından Saman Alevi tiyatro oyunu sahnelenecek. Festivalin kapanışında C Blok adlı müzik grubunun ardından Birkan Nasuhoğlu sahne alacak. İkinci gün sahne programlarına Balfolk Dans Atölyesi, Mandala Yapım Atölyesi ve Yaratıcı Drama Atölyesi eşlik edecek.
Toplanan gelirlerin Hayat Ağacı Projesi kapsamında kullanılacağı festivale herkes davetli.
9 Şubat Cumartesi
14:00 Ali Bilal Bal Söyleşi
15:30 Bulut Fabrikası Tiyatro
18:00 Yasemin Şefik Stand-up
20:00 Sarmaşık Müzik Performans
21:00 Melis Danişmend Konser
14:30 Arjantin Tango (Hakan Merter)
15:00 Seramik Atölyesi (Aslı Ertürk)
17:00 Tiyatro Mundus ile Yaratıcı Drama Atölyesi
10 Şubat Pazar
14:00 Ercan Kesal Söyleşi
15:30 Dört Mevsim Tiyatro
17:45 Saman Alevi Tiyatro
20.00 C Blok Konser
21.00 Birkan Nasuhoğlu Konser
15:00 Balfolk Dans Atölyesi
15:00 Mandala Yapım Atölyesi
17:00 Tiyatro Mundus ile Yaratıcı Drama Atölyesi