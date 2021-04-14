Kadıköy’de gönül köprüsü ‘Gönüllülerle’ kuruluyor

Kadıköy’ün dayanışma kültürünün en büyük dinamiklerinden biri olan Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri pandemide olduğu gibi Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri 26 yıldır Kadıköy’ün 21 mahallesinde örgütlenerek kültür – sanat, eğitim, spor, sağlık, çevre gibi alanlarda gerçekleştirdikleri etkinlikleri, sosyal sorumluluk projeleri ve yardım kampanyalarıyla Kadıköy’ü Kadıköy yapan değerlerin başında geliyor. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı ve pandemi sürecinde de güçlü örgütlenmesiyle öne çıkan Kadıköy Belediyesi Gönüllülerinin Eğitim ve Koordinasyon sorumlusu Engin Baran, çalışmalar ve gönüllüler hakkında bilgi verdi. Baran, “Gönüllülerimizin temel değerlerini; güvenilirlik, saygınlık, şeffaflık, gönüllülük, yaratıcı katılımcılık, siyasi tarafsızlık ve herkesi kucaklaması olarak nitelendirebiliriz. Bu değerler kapsamında Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri gücünü insan, doğa ve sanat sevgisinden alan; geçmişte sahip oldukları bilgi, birikim ve deneyimlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırabilen, özveri ve sabırla hiçbir menfaat beklemeden karşılıksız hizmet vermenin erdemini eyleme dönüştüren bir topluluktur” dedi.

RAMAZAN’DA YARDIMLAŞMA ZAMANI

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için gıda kolisi yardım kampanyası başlattı. Gönüllüler hem Kadıköylülerden hem de üyelerinden aldığı destekle içinde temel gıda maddelerinin bulunduğu paketleri ihtiyaç sahibi ailelere teslim ederek, Kadıköy Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca yapacağı erzak dağıtım hizmetine katkı sağladı. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılmakta olan kolilerden Ramazan ayı boyunca bini aşkın ailenin yararlanması hedefleniyor.

PANDEMİDE DAYANIŞMAYI BÜYÜTTÜLER

Pandemi süresince sağlık çalışanlarına yemek desteğinde bulunan gönüllüler, ilçede ihtiyaç sahiplerine de gıda yardımında bulundu. Burs alan öğrencilerin aileleri ile sürekli bakıma ihtiyacı olan hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım da sağlayan Kadıköy Gönüllüleri, 10 bine yakın yüz korumalı maske ve dezenfektan bağışında bulundu. Uzaktan eğitime katılmakta dezavantajlı olan ailelerin çocuklarına tablet, masa üstü bilgisayar temin eden gönüllüler bu amaçla Kadıköy Belediyesi’nin yürüttüğü “Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar” bilgisayar kampanyasına da tablet bağışında bulundu. Bu süreçte sokaktaki can dostlarımızı da unutmadılar ve onlar için mama bağışında bulundular.

“AYDINLIK KÖYLER İÇİN GÖNÜLLÜLER EL ELE”

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, 2019 yılında başlattıkları “Aydınlık Köyler İçin Gönüllüler El Ele” projesi ile 22’inci kütüphanesini açarak, yaklaşık 50 bini aşkın kitabı okuyucuları ile buluşturdu. Bağışlanan kitaplar tasnif edildikten sonra, talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda kütüphanesi olmayan okullara gönderiliyor. Gönüllüler, “ne kadar çok kitap ne kadar çok köye ulaşırsa, o kadar çok çocuğun yüreğine dokunulduğunu, okuyacağı kitapla kendi öz benliğini keşfetmesine destek sağladığımızı düşünüyoruz. Kitap, kırtasiye gereçlerinin yanı sıra öğretim çağındaki iki engelli çocuğumuza da tekerlekli sandalye gönderdik. Böylesine özverili ve uyum içinde çalışan bir grubun paydaşı olmaktan mutluyuz” dediler.

Okul öncesi eğitimde de ana sınıfı öğrencilerine kuru boya, sulu boya, pastel boya, oyun hamuru, oyun halısı, okul çantası, beslenme çantası, çocuk hikaye kitapları, defter gibi malzemeler de gönderen gönüllüler üniversite çağındaki öğrencileri de unutmadı. Hem üniversitede okuyup hem de sokakta kağıt toplayan geri dönüşüm emekçilerine destek olmak için kolları sıvadılar ve aralarında tıp fakültesi, hukuk fakültesi, sağlık, beden eğitimi gibi bölümlerde okuyan öğrencilere burs sağladılar. Müziğe meraklı çocuklara gitar, elektronik org, flüt, baget, keman, bağlama, piyano gibi müzik aletleri temin edildi.

YENİDOĞANLAR İÇİN “HOŞGELDİN BEBEK” PROJESİ

Hayata gözlerini yeni açan bebekler için İlmek İlmek Sevgi projesini başlatan Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, hazırlanan Hoşgeldin Bebek çantalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bugüne kadar Edirne, Van, Mardin, Urfa ve Ardahan’daki toplam 5 hastanenin doğum servisine gönderilen çantalarda mini yelekler, battaniyeler ve yeni doğan için gerekli malzemeler yer alıyor. Gönüllüler, evlenecek kişilere ise çeyiz yardımında bulunuyor.

HAYATIN HER ALANINDA GÖNÜLLÜLER VAR

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri Tema Vakfı işbirliğiyle, Şarköy Kızılcaterzi Köyü’nde 2 bin adet fidan bağışı ile Hatıra Ormanı kurdu. Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Onkoloji ve Hematoloji servislerinde yatan çocuklar için hastane sınıfı desteğinde bulunan gönüllüler, elektrikli hasta yatağı ve tekerlekli sandalye bağışı yaptı; hastaların ilaç masraflarını karşıladı. Deprem, sel baskını, çığ gibi doğal afetlerden dolayı mağdur olmuş ailelere gıda, giysi yardımı yapıldı. Gıda yardımlarının yanı sıra ayrıca birçok ihtiyaç sahibi ailenin odun, kömür, tüp, ocak, eşya gibi ihtiyaçları temin edildi; elektrik, su, doğalgaz faturaları ve birikmiş kiraları ödendi. Gönüllüler AKUT Derneği, Nesin Vakfı, Atlas Yardım Derneği, Görme Engelliler Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi, Türk Kanser Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarına da destekte bulunuyor.