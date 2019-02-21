Kadıköy’de file çanta atölyesi

Potlaç Kadın Dayanışma Ağı’nda yer alan kadınlar file çanta atölyesi düzenliyor. 22 Şubat Cuma günü yapılacak atölyeye file çantası yapımını öğrenmek isteyen tüm kadınlar davetli

Kadıköy Belediyesi tarafından desteklenen Kadın Dayanışma Ağı Potlaç bir yandan kadınlar arasında dayanışma ve güçlenmeyi sağlarken diğer yandan da doğa dostu çalışmalara imza atıyor.

Potlaç Atölye’de karton bardak tüketimini azaltarak israfı önleyen kadınlar şimdi de doğa dostu file çanta örüyor. 22 Şubat Cuma günü 11.00 -16.00 saatleri arasında yapılacak atölye Potlaçlı Fatma Özan kolaylaştırıcılığında gerçekleşecek.

Potlaç Atölye’nin Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi’nde yapılacak atölyeye file çantası yapımını öğrenmek ya da Potlaç atölyede birlikte üretmek isteyen tüm kadınlar davetli.

Potlaç Kadın Dayanışma Ağı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan çağrısında şöyle denildi: “Potlaç Projesi, kadın dayanışmasını önemseyen, kolektif, toplumsal sorumluluk ilkelerine uygun bir proje olarak çalışmalarını sürdürürken, çevre dostu bir proje olmayı da önemsiyor.”

File yapım atölyesine gelirken getirilmesi gereken malzemeler şöyle:

▫1 yumak (250 gr) ya da 2 yumak makrome ipi (2 model çanta var, bir modelde 1 yumak yeterli olurken diğer modelde 2 yumak gerekmekte)

▫Tercih ettiğiniz ipin kalınlığına uygun tığ (3,3.5, 4 mm ölçülerinde olabilir)

▫ Kendi cam bardağınız

Potlaç Atölye "Deneyim Aktarım Atölyeleri" Nedir?

Potlaç Atölye’de kadınların bir arada üretim yapabileceği, birbirinden öğreneceği ve paylaşacağı, birbirleriyle sohbet edebileceği, tanışıklık kuracağı bir zaman dilimidir. Bu atölyelerde siz Potlaçlı kadınlar kolaylaştırıcılık yapıyor, deneyimlerinizi diğer kadınlarla paylaşıyorsunuz, merak duyduğunuz fakat üretimini bilmediğiniz çeşitli ürünlerin üretimlerini diğer Potlaçlı arkadaşlarınızdan öğreniyorsunuz. Bu şekilde projenin amacı olan ‘beraber öğrenmek, birlikte üretmek’ gerçekleşmiş oluyor.

Potlaç File Çanta Atölyesi Bilgileri:

Tarih: 22 Şubat Cuma

Saat: 11.00-16.00

Yer: Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi, Potlaç Atölye (Osmanağa Mahallesi, Hasırcı Başı Cd. No:2, 34714 Kadıköy)