Kadıköy’de ev kiraları cep yakıyor

İstanbul’un ilçeleri konut kiralarını ele alan araştırmaya göre Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu ve Bakırköy’den sonra beşinci sırada Kadıköy yer alıyor

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa’nın İstanbul’un ilçelerinde 2+1 (85-110 metrekare arası) konut kiralarını ele alan araştırmasına göre, en düşük metrekare kira bedeli ortalama 9 lirayla Esenyurt, Sultangazi, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de görülüyor.

Kiralık konutta ortalama metrekare fiyatında ise başı 25 lirayla Beşiktaş birinci sırada. Beşiktaş’ı Sarıyer ve Beyoğlu izliyor. Metrekare başına Bakırköy’de 21 liralık kira ödenirken, bu rakam Kadıköy, Adalar ve Şişli’de 19 liraya, Fatih’te 17 liraya, Zeytinburnu ve Üsküdar’da 16 liraya, Eyüpsultan, Ataşehir ve Kağıthane’de 15 liraya, Maltepe’de 14 liraya düşüyor.

Araştırmaya göre ilçelerde 2+1 konutların ortalama büyüklüğü 85-110 metrekare arasında değişiyor. Buna göre 2+1 konutların en düşük ortalama kira fiyatında 881 lirayla Sancaktepe birinci olurken, onu 885 lirayla Sultanbeyli, 889 lirayla Sultangazi, 893 lirayla Çekmeköy, 900 lirayla Esenyurt, 958 lirayla Pendik, 980 lirayla Tuzla, bin 72 lirayla Büyükçekmece, bin 80 lirayla Gaziosmanpaşa, bin 94 lirayla Esenler, bin 108 lirayla Avcılar, bin 111 lirayla Beylikdüzü takip ediyor.

Bu alanda en yüksek ortalama kira bedeli ise 2 bin 621 lirayla Sarıyer’de görülüyor. Sarıyer’i 2 bin 284 lirayla Beşiktaş, 2 bin 115 Beyoğlu, 2 bin 9 lirayla Bakırköy, bin 827 lirayla Kadıköy, bin 750 lirayla Şişli, bin 469 lirayla Fatih ve Zeytinburnu bin 406 lirayla Eyüpsultan, bin 344 lirayla Beykoz, bin 331 lirayla Üsküdar takip ediyor.

(Kaynak AA)