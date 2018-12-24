Kadıköy’de eğitim konuşuldu

CHP Kadıköy’ün düzenlediği “Çarşamba Söyleşileri”nin bu haftaki konuğu eğitimci, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya oldu

Alper Kaan YURDAKUL



Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Örgütü’nde her hafta farklı konuklar ve konularla gerçekleşen Çarşamba Söyleşileri hız kesmeden devam ediyor. Söyleşi dizisinin bu haftaki konuğu “Eğitim Bütçesi, Öğretmenlerin Ekonomik ve Sosyal Hakları, Okul Aile Birlikleri" başlıklı söyleşi ile CHP Genel Başkan Yardımcısı, eğitimci Yıldırım Kaya oldu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun yanı sıra birçok CHP yöneticisi ve onlarca Kadıköylünün katıldığı etkinlikte Türkiye’de eğitimin durumu ve öğretmenlerin yaşam koşulları ile ilgili konuşuldu.

“AKP EĞİTİMLE HESAPLAŞIYOR”

Kaya sözlerine “Ülkemizin, kentimizin ve ilçemizin sorunlarını Kadıköy CHP yıllardır ‘Çarşamba Söyleşileri’nde konuşur ve çözüm arar. Bıkmadan usanmadan saat 19’ta kendi kurallarını kendisi koyup ve aksatmadan yürüten işleten parti yönetimini kutluyorum.” sözleriyle başladı.

Türkiye’nin 16 yıllık AKP iktidarında en kritik meselenin milli eğitim politikalarının değiştirilmesi ve geriye götürülmesi olduğunu söyleyen Kaya, Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitime gösterdiği önemden, “AKP’nin iktidara geldiği ilk günden itibaren yürüttüğü çalışmaların tamamı eğitimle hesaplaşmadır. Çünkü biz biliyoruz, onlarda biliyor ki eğitimle inşa ettiğimiz rejimlerin çökmesi mümkün değildir. Ankara’da 21 Temmuz 1920’de Mustafa Kemal Atatürk cephede silahı ve mermiyi bırakıp barut kokusu sinmiş kıyafetleriyle öğretmenlerin sorunlarının ve eğitim politikalarını tartışıldığı kurultaya katılıyor. Cephede silahlı komutan, hayatı cephede geçmiş bir insan eğer öğretmenler ve eğitim tartışılıyorsa savaşmayı bir kenara bırakıp geliyor. Çünkü o biliyor ki cephede kazandığını masa başında cahillerle oturursa kaybeder. İşte bunun için Mustafa Kemal Atatürk başöğretmen oldu. Bunun için cumhuriyet ilk 10 yılında 15 milyon eğitimli genç yetiştirdi. Bunun için yüzde 3 olan okuma yazma oranı ilk 10 yılda 27-28’lere kadar uzdandı.” sözleriyle bahsetti.

“16 SENEDE 7 BAKAN”

AKP’nin iktidara geldiğinde ilk yaptığı şeyin eğitim sistemiyle oynamak olduğunu dile getiren Kaya, “Her gelen Milli Eğitim Bakanı bir öncekini inkarla ortaya çıktı. AKP iktidarı döneminde 7 bakan değişti. Ben dün parlamentoda sordum “dördüncü milli eğitim bakanınız kimdi?” diye. Biri bile çıkıp bir isim veremedi ama biz bundan 80 sene önce Köy Enstitüleri döneminde bakanlık yapan Hasan Ali Yücel’i unutmadık.” dedi.

Kaya, 600 bin öğrenim çağındaki çocuğun açık liselerde eğitim gördüğünü hatırlatarak, “Çocuğun okulla bağını keserseniz, öğretmenle bağını kesersiniz. Sınıfla bağını kestiğinizde toplumsal hayatla, düşünceyle bağını kesersiniz.” dedi. Bunun 4+4+4 sisteminin bir sonucu olduğunu söyleyen Kaya, “4+4+4 sistemine karşı Ankara’da binlerce öğretmen buluştu. Bu öğretmenler gaz yedi, dayak yedi. CHP milletvekilleri de parlamentoda mücadele etti. Ne yazık ki bu sistemin uygulanmasına ne sokakta ne parlamentoda engelleyebildik. Peki, ne oldu? Kız çocuklarının okula gitme oranı hızla düşmeye başladı. Özellikle ortaöğretimde 100 erkek öğrenci gidiyorsa 91 kız öğrenci gidiyor. Üniversiteye 100 erkek öğrenci gidiyorsa 81 kız öğrenci gidiyor. Nüfusun yüzde 51’inin üzerinde kadın olmasına rağmen oranlar böyle” diye konuştu.

“MESLEK KANUNUNA İHTİYAÇ VAR”

Öğretmenlerin yüklendikleri ağır sorumluluğa rağmen hak ettikleri toplumsal statü ve saygınlığa sahip olmadığını ifade eden Kaya, öğretmenlerin ekonomik sorunlarının çözülmesi, çalışma koşullarının düzenlenmesi, çağın gereklerine göre kendilerini geliştirebilmeleri, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği eğitimi alabilmeleri, toplumda statü ve saygınlık kazanmaları için öğretmenlik meslek kanununa ihtiyaç olduğunu, öğretmenlik mesleğinin bir kanuna kavuşması için teklif hazırladıklarını anlattı. Kaya, 160 bin öğretmen açığı olmasına rağmen hala on binlerce öğretmenin atama beklediğine dikkat çekerken, Türkiye'de öğretmenlerin aylık ortalama 700 dolar maaş alırken, bu rakamın ABD'de 3 bin, Almanya, Fransa ve Japonya'da 2-3 bin, İngiltere'de ise 4-5 bin dolar olduğunu vurguladı.