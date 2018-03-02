Kadıköy’de doğaya emek veriliyor

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 2017 yılında yaptığı çalışmaları sizin için derlerdik

Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir kentsel yaşam ve doğa için çalışmalar yapan Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 2017 yılında da pek çok çalışma yaptı. Kent yaşamı ve doğanın korunması için öncü pek çok çalışma başlatan Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 2017 yılında yaptığı çalışmaları sizin için derlerdik.

KADIKÖY’ÜN HAVA KALİTESİ ÖLÇÜLDÜ

Fikirtepe, Dumlupınar, Merdivenköy ve Eğitim mahallelerindeki inşaatlar nedeniyle oluşan hava kirliliği ölçmek için üç noktaya Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları yerleştirilerek, kentsel dönüşüm, ulaşım ve ısınmadan kaynaklanan kirliliğin tespitine yönelik PM10, PM2,5, BTEX ve Çökelen Toz değerleri 30 gün süreyle günlük olarak ölçüldü.

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesi ve yakınında bulunan beton santrallerinde üretim esnasında toz önleyici filtre bulunmaması ya da düzenli filtre değişimi yapılmaması, araç taşıması esnasında toz oluşması vb. nedenlerle hava kalitesinin olumsuz yönde etkilendiği tespit edildi. Ve 5 beton santralinin faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne resmi bildirim yapıldı.

ASBEST KONTROLÜ

Türkiye’de ilk kez Kadıköy Belediyesi tarafından halk sağlığını korumak amacıyla 2015 yılında başlatılan ve inşaat sahalarındaki tehlikeli atıkların (asbest, floresan, paratoner, PCB vb.) bertarafı çalışması kapsamında, 2017 yılında 618 inşaat sahası denetlendi ve 276,7 ton asbest atığının bertarafı sağlandı.

2015 yılında başlatılan çalışma kapsamında bugüne kadar bin 835 inşaat sahası denetlendi, 310 ton marley, 206 ton kazan, 218 ton eternit, 10 ton diğer malzemeler olmak üzere toplam 744 ton asbest atığı çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edildi.

Ayrıca, İnşaat Sahalarında Asbest Kirliliğinin Önlenmesi ve Geri Dönüştürülebilir Atıkların Kazanımı Projesi 35 üye belediyenin 103 projeyle başvurduğu Sağlıklı Kentler Birliği 2017 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nda Büyükşehir İlçe Belediyeleri Sağlıklı Çevre Kategorisinde Birincilik Ödülü aldı.

AFETE HAZIRLIK

Afetlere karşı hazırlık sürecinde toplumun farklı yaş guruplarını kapsayan ve olası riskleri en aza indirmek için projeler geliştiren Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı’nın 15’i gönüllü olmak üzere toplam 56 üyesi bulunuyor. Afetler öncesinde bireyleri bilinçlendirmek amacıyla Kadıköy’de eğitim faaliyetleri gerçekleştiren BAK-Kadıköy 2017 yılında 5 bin 520 kişiye eğitim verdi.

BAK-Kadıköy ekibi tarafından deprem başta olmak üzere tüm afetler öncesinde alınacak önlemleri anlatan; afet çantası, kimlik, diş macunu, konserve, pil, su, radyo, kaplumbağa, televizyon, kütüphane, buzdolabı, duman detektörü, yangın tüpü ve kaçış planı panosu ve Mıstık karakterinin bulunduğu Bir Afet Masalı Müzikali’ni 2017 yılında 2 bin 220 kişi izledi.

(YOTA) PROJESİ İLE SABİTLEME

Yapıların taşıyıcı sistemine ait olmayan unsurları, özellikle deprem sırasında uçarak, kayarak ve düşerek yaralanmalara, can kayıplarına neden oluyor. Afet anında çok sayıda önlenebilir yaralanma ve ölümlere sebep olan bu unsurlar aynı zamanda kurtarma operasyonlarında ekiplere engel oluştururken afetler sonrası hayata devam etmeyi de zorlaştırıyor. Bu yüzden yapılar içinde yer alan eşyaların yani mobilyaların, beyaz eşyaların, çerçevelerin sabitlenmesi önemli.

Kadıköy Belediyesi iç ve dış hizmet birimlerinde sabitleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2017 yılında İsmail Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel Çocuk Yuvalarında eşyalar standartlara uygun şekilde sabitlendi.

GERİ DÖNÜŞÜM BURADAN BAŞLIYOR

Ambalaj atıklarının kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve cadde ve sokaklara yerleşimi sağlanan Cam ve Ambalaj atık kumbaraları ile sağlıklı bir atık yönetim sisteminin oluşturulması için yürütülen “Geri Dönüşüm Buradan Başlıyor Projesi” 2017 yılında Koşuyolu ve Göztepe Mahallelerinde sürdürüldü.

RAKAMLARLA ATIK YÖNETİMİ

2017 yılında 7 bin 797 ton ambalaj ve 3 bin 923 ton cam ambalaj atığı olmak üzere toplam 11 bin 720 ton ambalaj atığı toplanarak, ekonomiye geri kazandırıldı.

Bitkisel atık yağların alıcı ortama verilmesinin engellenmesi için 2017 yılında 329 işletme denetlendi.

İşletmelerden 642,6 ton, hanelerden ise 11,2 ton olmak üzere toplam 653,8 ton bitkisel atık yağ toplandı.

192 adet atık pil toplama kutusu dağıtıldı ve 6 bin 780 kg atık pil toplandı.

6 adet Atık Elektrikli Elektronik Eşya kumbarası ve atık getirme merkezine teslim edilen ve ilçe sakinlerinin adreslerinden alınan atıklarla birlikte 2017 yılında 62,3 ton elektronik atık toplanarak, ekonomiye geri kazandırıldı.

* Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması

Kadıköy Belediyesi bitkisel Atık Yağların çevreye verdiği zararların engellenmesi ve bu konuda öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik 20.11.2017 - 12.05.2018 tarihleri arasında devam edecek olan bir yarışma düzenliyor. Tanıtımı Sıfır Atık Günleri 1. Toplantısında gerçekleştirilen yarışmanın sonucu 2018 Çevre Festivalinde açıklanacak.

TEKSTİL ATIKLARI KUMBARAYA

2017Ağustos ayında tekstil atıklarının toplanmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında 103 adet tekstil atık kumbarasının yerleştirildi. 5 ay içerisinde 739,6 ton tekstil atığı ekonomiye geri kazandırıldı. Kullanılabilecek durumda olan 39.605 adet tekstil ürünü Açık Gardırop aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

ATIKLAR CEPTE

Kadıköy Belediyesi 2017 yılında bir ilke daha imza attı. Atık Getirme Noktaları Mobil Uygulaması ile telefon ve tabletlerden en yakın atık noktasının bulunmasına yardımcı uygulama başlattı.

Çevreye, geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla hazırlanan çevreci mobil uygulama ile Kadıköy sınırlarında yer alan Ambalaj Atıkları, Atık İlaç, Cam Ambalaj Atıkları, Atık Pil, Bitkisel Atık Yağ ve Elektronik Atık ve Tekstil Atık Noktalarına kolaylıkla ulaşılabiliyor.

İKLİMDE FARKINDALIK

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü’nün 2017 projelerinden biri de iklim değişikliği konusunda oldu. Kadıköy Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı' çerçevesinde 49.882,2 Avro hibe almaya hak kazandı.

Türkiye Avrupa Vakfı ile birlikte yürütülmekte olan Proje 12 ay boyunca devam edecek. Proje kapsamında, Kadıköy Belediyesi karbon emisyon hedefleri revize edilecek, yeni hedeflere göre fayda/maliyet analizleri yapılacak, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ile Eylem Planı Taslağı hazırlanacak ve öğrencilere yönelik eğitim programları oluşturulacak.

CODALOOP PROJESİ

AB EraNET 2015 Akıllı Şehirler Programı tarafından fonlanan, CODALoop projesinin amacı insanların enerji kullanımlarını hesaplayarak, tasarruflu enerji kullanım biçimine yönelmelerini sağlamak. Geliştirilen programın uygulanması ile vatandaşlar enerji kullanımlarını hesaplamakta, hangi unsurların tüketim değerlerini arttırdığını tespit etmekte ve azaltım önlemlerine yönelik fikir sahibi olabiliyor.

CODALoop Projesinin ilk toplantısı 23 Kasım tarihinde Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Hasanpaşa Sosyal Destek Merkezi’nde yapıldı ve Caferağa, Feneryolu ve Sahrayıcedid Mahallelerinden çok sayıda mahalleli katılım sağladı. Toplantıya elektrik, su ve doğalgaz faturalarıyla birlikte gelen mahalleli faturalardaki enerji tüketim verilerini CODALoop Web Platformuna girerek bireysel enerji tüketim skorlarını hesapladı.

ADIMINI YEŞİL ATAN OKULLAR

2016 yılı Aralık ayında Kadıköy İlçesi 4. ve 5. Sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan beş aşamalı “Adımını Yeşil Atan Okullar Projesi; çevre bilincinin küçük yaşta geliştirilmesi, geri dönüşümü mümkün olan atıkların ekonomiye geri kazandırılmasını amaçlıyor.

Uygulamalı eğitim ve atölye çalışmaları ile öğrenci ve öğretmenlerde kalıcı davranış değişiklikleri yaratmayı hedefleyen projede bu yıl 7 okulda 3 bin 8 öğrenci ve 121 öğretmene eğitim verildi.

Ekolojik Yaşam Ve Çevre Festivali

Kadıköy Belediyesi 2017 yılında 5 Haziran “Dünya Çevre Günü’nü diğer yerel yönetimlerden farklı kutladı. İklim değişikliği ile mücadele, enerji ve su verimliliği, atık yönetimi, permakültür konularında çalışan ve kentte doğal yaşamı koruma amaçlı hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşları, inisiyatifler, dernekler, üniversitelerden 97 kişi ve kuruluşun kolektif çalışması ile 26-29 Mayıs tarihlerinde “Kentte Ekolojik Yaşam” temalı Kadıköy Çevre Festivali yapıldı.

Tüm İstanbullulara 3 gün boyunca “doğaya emek verenlerle” buluşma imkanı ve her yaştan katılımcının ekolojik yaşama dair deneyimlerini geliştirecekleri etkinlikler sunan festivalde doğaya emek veren 49 STK, vakıf ve topluluk stantları ile yer alarak çalışmalarını paylaşırken; sirkeden ekmek yapımına, kent bahçeciliği, kompost, tohum konularında 65 farklı atölye; . Dr. E. Beyza Üstün, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Ediz Hun, Mine Kırıkkanat, Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar gibi çok sayıda ismin yer aldığı 32 uzman söyleşi; kuş gözlemi, kitap okumaları, yaratıcı drama, nefes terapisi gibi 27 farklı yeşil alan etkinliği; çocuklar için tiyatro ve kukla gösterileri; konserler; sürdürülebilir film gösterimleri yer aldı.

EKOLOJİK YAŞAM VE KOMPOST EĞİTİM PARKI

Kadıköy Belediye Meclisi kararı ile mevcutta sadece çocuk oyun alanı ve oturma birimleri bulunan Kemal Sunal Parkında, plan değişikliği yaptı ve bitişiğindeki parselle de birleştirilerek 1520 m2’lik yeşil alan Ekolojik Yaşam Parkı projesine dönüştürüldü.

STK lar tarafından da kullanıma açık olan, aylık programlarla ekolojik yaşamla ile ilgili farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli eğitimlerin verilebileceği, atölyelerin yapılabileceği ekolojik bir yapı, Kompost Eğitim Merkezi yer almakta olup; tüm park peyzajı permakültür ilkeleri doğrultusunda planlanarak projelendirildi.

Toplamda 60 m2’den oluşan Kompost Eğitim Merkezi binası içinde gerçekleşecek ekolojik yaşam ve Muhteşem Dönüşüm Solucanla Kompost eğitimlerine uygun şekilde ekolojiyi gözeten, sürdürülebilirliğin sağlandığı, biyo-iklim odaklı tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarlandı. Bu nedenle yapı malzemesi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda doğal, sağlıklı, ısı performansı ve enerji verimliliği yüksek, depreme ve yangına dayanıklı, ekolojik ayak izi düşük olması nedeniyle saman balyası tercih edildi.

Kompost Eğitim Merkezi inşa sürecinin ekolojik bilinç kazandırmaya katkıda bulunması amacıyla kolektif bir biçimde yürütülmesi planlandı. Temmuz ayında dışarıdan katılıma açık kolektif atölyeler ve beraberinde Kadıköy Tasarım Atölyesinde ekolojik mimarlık teknikleri ve uygulamaları hakkında çeşitli eğitimler düzenlenmiş, yapının inşası yığma saman balyası, şerbetli saman, sıkıştırılmış toprak ve doğal sıva teknikleri kullanılarak katılımcılarla birlikte tamamlandı.