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Kadıköy’de aşureler paylaşıldı

Kadıköy’de aşure etkinliği düzenlendi, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da vatandaşlara aşure ikram etti

Kadıköy’de aşureler paylaşıldı
Erhan DEMİRTAŞ

Muharrem Ayı etkinlikleri kapsamında Kadıköy Meydanı’nda Cem Vakfı tarafından vatandaşlara aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve Cem Vakfı Başkanı Erdoğan Döner de katıldı.

“BARIŞIN VE HUZURUN YAYILMASINI İSTİYORUZ”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikram etti. “Barışın, kardeşliğin, huzurun ülkenin her tarafında yayılmasını istiyoruz” diyen Nuhoğlu, “Aşurenin özelliği evde bulunan malzemelerle yapılması. Bu etkinliğin herkese  iyi gelmesini, barış ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Ülkemizin huzura  ihtiyacı var, insanların mutlu olmasını istiyoruz. Kadıköy, insanların kendilerini huzurlu hissettiği bir yer. Umarım Kadıköy’deki mutluluk tüm Türkiye’ye yayılır” dedi.

                    

Desteklerinden ötürü Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür eden Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner de şöyle konuştu: “Muharrem ayının ve aşurenin, tüm inananlar için çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Aşure bütün dünyada ortak bir gelenek. Dünyadaki tüm inançlar için ayrı bir önemi var. Kadıköylülerle aşuremizi paylaştık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz.”

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de “Acılarımızı da paylaşmalıyız ama bunun yanında yediğimizi içtiğimizi de paylaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Biz burada Kadıköy’den herkese seslenerek halkların her zaman mutluluk, huzur ve barış içerisinde yaşaması gerektiğini söylüyoruz. Bunun için yan yanayız, birlikteyiz” şeklinde konuştu.

Etiketler; #kadikoy #cemvakfı #kadıköybelediye #aykurtnuhoğlu
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