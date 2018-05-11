Kadıköy yeni parklarıyla güzel

Kadıköy Belediyesi, Koru Parkı açılışı, parklarda gül fidesi dağıtımı ve Kalamış Parkı’ndaki Hıdrellez etkinliğiyle bahara hoş geldin dedi

Kadıköy Belediyesi, 5 Mayıs Cumartesi günü düzenlediği Bahara Merhaba Şenliği kapsamında Sahrayıcedit Mahallesi’nde yer alan Koru Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra ise Kadıköy Kent Konseyi ile birlikte Kalamış Parkı’nda Hıdırellez Şenliği düzenledi; Koru Parkı ile eş zamanlı olarak 10 parkta da Hıdırellez’in simgesi olan gül fidanı dağıtımı yapıldı.

“GELECEĞİ BİRLİKTE TASARLAYALIM”

Kadıköylülerin yoğun ilgi gösterdiği Koru Parkı açılışı, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Açılış etkinliği çerçevesinde yer alan müzik dinletisinin büyülü havasına kapılan Kadıköylüler, dans ederek, açılışa ayrı bir renk kattı. Yaşanan renkli görüntülerin ardından “Daha çok yeşil alana ihtiyacımız var” diyerek, konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Daha çok spor ile sanat alanlarına, hayatın daha renkli ve hareketli olmasını sağlayacak faaliyetlere ihtiyacımız var. Yerel yönetimler olarak sizlerle yaşamın her alanında birlikte olmalıyız ve geleceği tasarlamalıyız. Bir ay sonra seçim olacak. Biliyorum ki bu seçimde vatandaşlarımız sağlıklı bir karar verecek. Ülkemiz daha demokratik, sağlıklı, çocuklarımızın iyi eğitim aldığı, güvenilir ve huzurlu hissettiğimiz bir yer olacak. Birlik ve beraberlik içinde sakin ve neşeli bir şekilde ileriye doğru yürüyeceğiz.”

Parkın açılışına katılan Kadıköylülere görüşlerini sorduk…

“YEŞİLE HASRETİZ”

Koru Parkı’nın açılışına katılan Cahide Genç ile Rabia Biçim, yeşile hasret kalındığını, o yüzden daha fazla parka ihtiyaç olduğunu ve aldıkları gül fidesini de bahçeye dikeceklerini söyledi.

“KIZIMLA HER GÜN BURADAYIZ”

Etkinliğin müzik eşliğinde olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Zuhal Duru, “Bu alanın park olması bizi çok mutlu ediyor Çünkü çocuğumuz burada büyüyor. Kızım Eylül ile her gün parktayız” diyor. Volkan Duru ise; “Şehrin içinde ağaçlar içerisinde bir yer olması çok güzel. Sessiz ve huzurlu bir alan olduğu için işin stresini burada yürüyerek atıyorum” diyerek park hakkındaki görüşlerini paylaştı.

HIDIRELLEZ KALAMIŞ’TA KUTLANDI

Gül fidesi dağıtımıyla son bulan Koru Park’ın açılışı, yerini Kalamış Parkı’nda saat 17.00’de Kadıköy Kent Konseyi ile birlikte düzenlenen Hıdırellez şenliğine bıraktı. Sivil toplum kuruluşlarının stant açtığı şenlikte sahne alan grup ve sanatçılar, Kadıköylüleri hem dansa hem de müziğe doyurdu. Yazılan dileklerin gül ağacına asıldığı, horonun, halayın, sirtakinin ve Roman dansının hep birlikte kardeşçe yer aldığı şenlik, 7’den 70’e bütün Kadıköylülere bahar havasını yaşattı.

“MAYIS GÜZEL HAZİRAN AYDINLIK OLSUN”

Hıdırellez şenliğine katılan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, şenlik alanında stant açan sivil toplum kuruluşlarının stantlarını ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmasında “Olumsuzluklar olabilir ama keyifli bir şekilde yaşayalım. Denizimiz ve parklarımız var. Mayıs güzel haziran da aydınlık olsun” diyerek düşüncelerini Kadıköylülerle paylaştı.

Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer de “Baharı birlikte karşıladık. Kardeşçe yaşayabileceğimiz bir dünya ve dayanışma içinde huzurlu bir gelecek, çocuklarımız için iyi bir eğitim ve daha çok yeşil alan istiyoruz.” diye konuştu.

UMUT ETMEK VE PAYLAŞMAK

Hıdırellez şenlik alanında stant açan Yeryüzü Derneği adına düşüncelerini dile getiren Akif Pamuk, Hıdırellez’in bahar ve paylaşmak anlamına geldiğini belirterek hem ilham almak hem de ilham vermek için burada olduklarına ve umut edilen bir dünya için paylaşmanın önemine değindi.

Tema Vakfı’ndan Gülseren Bal ile Leyla Özçelik de şenliğe bu sene katıldıklarını, vakfın çalışmalarını ve amacını anlatmak için yer aldıklarını belirtti.

“BİR PAYDADA BULUŞABİLİRİZ”

Emel Ülüş de ‘Payda’ adını verdiği çalışmasını daha fazla kişiyle paylaşmak adına şenlik alanında olduğunu söyledi. Herkesin farklılığıyla bir paydada buluşmaya davet ettiğini ifade eden Ülüş, “Bu örgü bir yeri süslemek için yapılmıyor. Farklılıklarımızla bir arada olursak ne kadar güçlü olabileceğimizi göstermek isteyen bir çalışma.” dedi.

Parkların toplumsal barış için önemli bir alan olduğuna işaret eden Banu Yumrukçağlar Kadıköylülerle birlikte baharı karşıladığı için ayrı bir mutluluk yaşadığını ifade etti. Yumrukçağlar, “Kadıköy’de yaşamak bir ayrıcalık. Başka bir yerde yaşayabileceğimi düşünemiyorum.” diyor.

Kadınları Destekleme ve Kalkındırma Derneği (HANIMGİLLER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Funda Doğru da şenlik alanında kadınların ürettiği ürünleri sergilediklerini ve derneği tanıttıklarını dile getirdi.

“GAZETE KADIKÖY’DEN ÖĞRENDİM”

Nur Öztürk de “Etkinlik hakkındaki bilgileri Gazete Kadıköy’de okudum. Merak ettik ve geldik. Ortam çok güzel. Hıdırellez bir nostalji. Yaşatılması için bu tür etkinlikler önemli.” şeklinde konuştu.