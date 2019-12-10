Kadıköy ve Kreuzberg mülteciliği konuştu

“Kadıköy’de Mültecilere Uygun Sosyal Yardım – Sağlık ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Bilgi ve Deneyim Alışverişi” başlıklı projenin kapanış programı Kadıköy’de yapıldı

Federal Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığınca fonlanan ve Berlin’den kardeş kentimiz Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi ile yürütülen “Kadıköy’de Mültecilere Uygun Sosyal Yardım – Sağlık ve Sosyal Hizmetler Alanlarında Bilgi ve Deneyim Alışverişi” başlıklı projenin kapanış programı 2-7 Aralık haftasında Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi Başkan Yardımcısı Knut Mildner-Spindler ve Çalışma, Kamu Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal İşler Departmanından temsilciler Kadıköy Belediyesi’nin konuğu oldu. Bu çalışma bünyesinde Tasarım Atölyesi Kadıköy’de çeşitli sunumlar yapıldı. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplumsal Eşitlik Birimi ve Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezinden Berna Baklacı ve Nasip Karacık, Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğünden Dr. Naciye Demirel, yine Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünden Ece Çizel Girişgen, Şadiye Narin ve Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden Sebla Ak yapılan çalışmaları konuklarla paylaştılar. Bunun yanı sıra Kadıköy Belediyesi’nin işbirliği yaptığı STK’lardan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)’den Duygu Korkmaz ve Ahmet Çetin “Erken Çocukluğu Desteklemek İçin Aile Eğitimleri” programlarını; Türkiye Aile Planlaması Vakfı (TAPV)’ndan Şule Dursun ise “Kadın Sağlığı Eğitimi” programlarını anlattı.

Ayrıca Uluslararası Mavi Hilal Vakfı (IBC)’den Eda Ayrancı Sultanbeyli genelinde geçici koruma altındaki Suriyelilere sunulan hizmetleri; İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden Mansur Seyitoğlu ise refakatsiz çocukların İstanbul’daki durumunu ve yapılan çalışmaları paylaştı.

ÇALIŞMALAR YERİNDE GÖZLENDİ

Söz konusu program dâhilinde ayrıca Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi, Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kadıköy Sosyal Hizmet Merkezi-ASP ve Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezine saha ziyaretleri düzenlendi. Kapanış ve Değerlendirme Toplantısında ise çocukların korunması, aile içi şiddet ve mültecilerin sosyal güvenliği gibi konular ele alınarak, başlatılan bu işbirliğinin yeni bir projeyle ileriye götürülmesi değerlendirildi. Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesinden gelen Cinsel Sağlık ve Aile Planlama Merkezi Başkanı Dr. Katrin Wolf, Cinsel Sağlık ve Aile Planlama Merkezi Sosyal Görevlisi Michaela Huck, Korunma, Sağlığı Geliştirme ve Yetişkin Bakımı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Ralph Susanbeth, Sosyal Eğitim Görevlisi - Önleme, Sağlığı Geliştirme ve Yetişkin Bakımı Bölümünden Georg Wesner, Çocuk ve Gençlik Sağlık Servis Doktorları Dr. Funda Villavicencio Lorini ve Dr. Tanja Mueller, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisi Başkanı Thomas Schirmer, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisi Görevlisi Liane Ewig, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Knut Mildner-Spindler, AB ile ilgili işler sorumlusu Martin Kesting ve Kardeş Şehir Eşleştirme Görevlisi Heike Fischer ile Kadıköy Belediyesi yöneticileri ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; her iki belediyenin de benzer hizmetler yürüttüğü ve birbirine yakın yaklaşımlar içinde olduğu; mevcut projenin STK’ları da dahil ederek genişletilmesi ve mültecilerin yanı sıra Kadıköy’de yaşayan ve göçten etkilenen grupları da içine alan bir hedef grup tanımlanması gerektiği değerlendirildi.