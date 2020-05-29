Haftalık Bağımsız Gazete 30 Mayıs 2020
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Kadıköy Vapur İskelesi yenileniyor

Kadıköy-Eminönü&Karaköy İskelesi tepeden tırnağa yenileniyor

Kadıköy Vapur İskelesi yenileniyor
GazeteKadıköy

İBB Şehir Hatları AŞ, Kadıköy-2 Vapur İskelesi’nde yenileme çalışmaları başlattı. Ulaşım hizmetinin aksamaması için sokağa çıkma yasağının ilan edildiği günler ve gece süren çalışmalarda, iskelenin tamamı, zeminden tavana elden geçiriliyor.

Yeni iskeleyi en kısa zamanda yolcularıyla buluşturmak için çalışmanın, deneyimli ekiplerce hızla yürütüldüğünü belirten Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, şunları söyledi: “Hizmet verdiğimiz vapurlarımızı yenilerken, iskelelerimizi de ihmal etmiyoruz. En az vapurlar kadar, iskelelerimiz de önemli. İskeleleri sadece yolcuların geçip gittiği mekânlar olarak görmüyoruz. Yolcularımızın gerek vapurlarına giderken, gerekse vapur saatlerini beklerken soluklandığı, kendini iyi hissettiği temiz, ferah, aydınlık mekânlar olarak düşünüyoruz. Hem yolcularımızın hem de iskelelerde çalışan personelimizin rahat edeceği şekilde yenileniyoruz.”

DİĞER İSKELELER DE YENİLENECEK

Başka iskelelerin de elden geçirileceğini belirten Dedetaş, “Önümüzdeki günlerde iskelelerimizi bir yaşam, etkinlik alanı olarak da kullanmak, plan ve hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca iç mimar istihdam ettik. İskelelerimize iç mimar eli de değecek” dedi.

Sorun olarak devralınan Kadıköy-2 Vapur İskelesi’nin asma tavanı indiriliyor. Tüm atık ve temiz su, elektrik tesisatları, yangın dedektörleri, iç-dış aydınlatma, turnikeler, biletmatikler, yolcu bilgilendirme anons ve panoları, internet alt yapısı, kameralar, ankesörlü telefonlar, banka ATM’leri, büfeler yenileniyor, zemini temizleniyor.

Öte yandan iskelenin üst katında bulunan İstanbul Kitapçısı’nın Kültür AŞ tarafından yenilenme çalışmaları da sürüyor.

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