Kadıköy Tarihi Çarşı'da Ramazan

Kadıköy Tarihi Çarşı’da gıda ürünlerinde genel olarak fiyatlar yüksek seyrediyor. Bu Ramazan’da beklenen müşteri yoğunluğu yok

Meyveden sebzeye et ve süt ürünlerinden kahvaltılıklara, tatlıdan çikolata ve şekerlemeye kadar gıda üzerine pek çok ürünün satışa sunulduğu, kısaca alışverişin kalbinin attığı Kadıköy Tarihi Çarşı’da gıda ürünlerinin fiyatlarını sizler için derledik.

Tarihi Çarşı’ya gelen müşteriler fiyatların yüksek olduğunu belirtirken, pek fazla bir şey alamadıklarını da anlatıyor. Örneğin çarşıda pastırmanın kilosu 114 TL’den satılıyor. Kilosu 68 TL’ye hurma, kilosu 60 TL’ye çupra, sarıkanat ve mezgit var. Kuzu kuşbaşı ise 70 TL.

Bazı ürünlerde fiyatların düştüğünü belirten çarşının manav esnafı Ahmet Çelik, kayısının 12 TL’den 10 TL’ye, kirazın 20 TL’den 15 TL’ye, şeftalinin 15 TL’den 10 TL’ye düştüğünü, fiyatların bundan sonra da düşeceğini beklediğini belirtti. Ramazan dolayısıyla işlerin açılmasını beklediklerini belirten çarşı esnafı ancak şu ana kadar bekledikleri müşteri yoğunluğunu bulamadığını da ifade ediyor.

HURMA REVAÇTA

Ramazan’da iftar sofralarının en bilinen tatlı yiyeceği hurmanın kilo fiyatı çeşidine göre 10-20 TL’den başlıyor, 68 TL’ye kadar çıkabiliyor. Üzüm ve kayısı hoşafı da Ramazan’da serinlik veren içecek olarak tercih ediliyor. Eğer üzüm hoşafı yapacaksanız kuru üzümün kilosu 16 TL. Kuru kayısı ise 24 TL’den satışta. İftarda tatlı olarak helvayı da unutmamak lazım diyenler var. Örneğin tahin, yaz helvası tatlı olarak iftarda tercih edilen yiyecekler arasında. Yöresel peynir helvası da bir başka tatlı yiyecek. Kilo fiyatı 8-12 TL arasında değişiyor.

Şekerleme denilince canınız biraz çikolata çektiyse damak zevki ve kalitesine göre kilosu 19 TL’den başlıyor, 75 TL’ye kadar satışa sunuluyor. Şekerlemelerin kilo fiyatı ise 66 TL’den başlıyor.

KAHVALTILIK ÜRÜNLER

Kahvaltılık olarak peynir çeşitlerinde fiyatlar 28 TL’den başlayıp, 40 TL’ye kadar çıkıyor. Kaşar peyniri 28-54 TL. Tulum peyniri 41 TL’den satılırken, Salamura zeytin 28 TL, Yağlı kuru sele zeytin 22 TL, Siyah zeytin 23-32 TL.

BALIK AZ, FİYAT YÜKSEK

Balık tezgâhlarında ise av yasağının devam etmesinden dolayı olta ve çiftlik balıkları bulunduğunu söyleyen balıkçı esnafı Enver Kırcı, balık satışının sezondaki kadar olmadığını, havaların ısınması, av yasağının olması nedeniyle çeşitlerde azalmanın balık fiyatlarında artışa neden olduğunu belirtiyor.

Sardalya: 15 TL.

İstavrit: 10-20 TL.

Somon: 70 TL.

Lüfer: 40-50 TL.

Levrek: 35 TL.

Çupra: 30-60 TL.

Sarıkanat ve Mezgit: 60 TL.

Et ürünlerinde ise fiyatlar şöyle:

Pastırma: 114 TL.

Salam: 85 TL.

Sucuk: 74 TL.

Kıyma: 38 TL.

Dana döş: 46 TL.

Dana kuşbaşı 53 TL.

Kuzu kuşbaşı: 70TL.

Tavuğun kilosu ise 10-15 TL.’den satılıyor.

MEYVE VE SEBZEDE DÜŞÜŞ

Rengârenk sebze ve meyvelerin bulunduğu manav tezgahlarında ise fiyatlar şöyle:

Domates: 8 TL.

Pembe Domates: 8 TL.

Enginar (Tane): 3,5 TL.

Bakla: 15 TL.

Taze Fasulye: 8-10 TL.

Bezelye: 15 TL.

Bamya: 25 TL.

Limon(Tane): 1 TL.

Roka: 1,5 TL.

Kıvırcık: 2,5 TL.

Soğan(Demet): 2 TL.

Karadut: 15 TL.

Kiraz: 15-25 TL.

Kayısı: 18 TL.

Şeftali: 10 TL.

Çilek: 15 TL.

Kavun: 6 TL.